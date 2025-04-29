Крупнейшему в мире производителю процессоров запретят строить передовые фабрики по всему миру кроме одной страны

Тайваньской TSMC запретят возводить заводы по выпуску микросхем по самым передовым технологиям везде, кроме Тайваня. Власти страны готовят соответствующий законопроект. TSMC – главный контрактный производитель чипов в мире – среди его клиентов Apple, Nvidia, AMD другие крупнейшие ИТ-компании.

«Силиконовый щит»

Правительство Тайваня усиливает «силиконовый щит» (silicon shield), ограничивая экспорт самых передовых технологических процессов компании TSMC, пишет Tom’s Hardware. Власти страны планируют на уровне ужесточить контроль не только над экспортом передовых топологий, но также над исходящими инвестициями в полупроводники.

Специально для этого чиновники страны разработали политику N+1, согласно которой TSMC лишится права вывозить свои суперсовременные производственные технологии и аппаратуру за рубеж. Это означает, что на своих заводах за пределами Тайваня она сможет выпускать полупроводники по более «зрелым», то есть не самым передовым техпроцессам.

Нововведения базируются на ст. 22 Закона о промышленных инновациях Тайваня. По плану, они вступят в силу ближе к концу 2025 г.

Отметим, что лимиты будут касаться самых топовых технологий TSMC. Как только она выпустит какое-либо современное решение, на него тут же будет наложено ограничение, а с предыдущей технологии его незамедлительно снимут.

Удар по США

Нельзя исключать, что нововведения – это ответ властей Тайваня на торговые пошлины Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Для Тайваня они составляют 32%, и нет никакой гарантии, что Трамп не повысит их как это было с Китаем – для этой страны пошлины давно перевалили за 130%.

Одна из целей Трампа – заставить как можно больше иностранных компаний основать производство в Штатах.

Между тем, еще в 2020 г., в период своего первого президентского срока Трамп договорился с TSMC о строительстве передового завода на территории США в штате Аризона. По всей вероятности, политика N+1 в первую очередь ударит именно по этой фабрике.

Никаких новых техпроцессов

На сегодняшний день у TSMC есть один передовой узел – технология производства N3P, модернизированный техпроцесс 3 нм. Однако к концу 2025 г. компания начнет производить чипы по новой технологии N2, которая станет флагманской. N2 – это топология 2 нм, самая современная к настоящему моменту.

Начиная с конца 2026 г. TSMC планирует иметь в своем распоряжении два флагманских техпроцесса: N2P для клиентских приложений и A16 для процессоров, использующихся в высокопроизводительных вычислениях. Пока неизвестно, какой именно технологический процесс будет считаться флагманским властями Тайваня и, следовательно, будет ограничен для экспорта.

Но нельзя исключать, что правительство запретит экспорт обоих узлов на год, пока TSMC не представит преемников их преемников в лице A14 и A16P. И тогда лимиты накроют их.

Деньги оставьте себе

Нововведения властей Тайваня коснутся не только техпроцессов, но и иностранных инвестиций. измененный закон, принятый после третьего чтения в парламенте Тайваня, дает властям страны право отклонять или отменять зарубежные инвестиции, если они будут признаны ставящими под угрозу национальную безопасность , наносящими ущерб экономическому развитию страны, нарушающими договорные обязательства или приводящими к неразрешенным крупным трудовым спорам.

Министерство экономики заявило, что дата вступления закона в силу будет объявлена ​​только после пересмотра подзаконных актов в течение шести месяцев. Это означает, что самое раннее исполнение может начаться к концу 2025 г., пишет Tom’s Hardware.

Поправка также вводит штрафы, которых не было раньше. Компании, которые инвестируют за границу без предварительного одобрения, могут столкнуться со штрафами в размере от 50 тыс. до 1 млн новых тайваньских долларов. Если инвестиции одобрены, но компания впоследствии не исправила выявленные нарушения, например, угрозу национальной безопасности или нанесение вреда экономическому развитиию, власти могут наложить повторные штрафы в размере от 500 тыс. ($15,4 тыс.) до 10 млн новых тайваньских долларов ($308,3 тыс). Но учитывая, что TSMC планирует инвестировать $165 млрд в свои американские объекты, штраф в размере $300 тыс. едва ли повлияет на ее чистую прибыль.