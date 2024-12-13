А не надо было лезть на нашу поляну. Главный мировой производитель микросхем объяснил причины катастрофы Intel

TSMC считает идею Intel по превращению в контрактного вендора микросхем провальной и неудачной. Это была инициатива ее бывшего гендиректора Гелсингера, но она ни к чему не привела – бизнес не пошел, новых техпроцессов нет, клиенты крайне недовольны и уходят к конкурентам.

Intel переоценила свои возможности

Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%, решилась высказаться на тему желания Intel стать ее прямым конкурентом. Свое мнение раскрыл лично основатель TSMC Моррис Чанг (Morris Chang), заявив, что лучше бы Intel не совалась в этот бизнес, пишет TechSpot.

По словам Чанга, Intel стоило сосредоточиться вовсе не на выпуске чипов для сторонних компаний, а на развитии собственных процессоров с искусственным интеллектом. Вместо этого, по его словам, Intel решила сосредоточиться на попытках вернуть себе былое величие в области производственных технологий – в начале XXI века именно она была лидером на этом рынке, обладая доступом к самым передовым на тот момент техпроцессам.

Все изменилось приблизительно после 2015 г. TSMC и другие контрактные вендоры очень твердо встали на ноги благодаря чипам для смартфонов и планшетов и начали догонять и обгонять Intel, а в 2019 г. на пост ее генерального директора заступил ее же бывший финдиректор Роберт Свон (Robert Swan), заявивший, что Intel будет «доить» морально устаревший к тому моменту техпроцесс 14 нм до последнего. На тот момент AMD уже перешла на разработку процессоров с топологией 5 нм.

Неутешительный промежуточный итог

Действия Свона привели к тому, что Intel до сих пор сидит на 10-нанометровой топологии, освоенной в 2019 г. и уже давно не являющейся самой передовой. У TSMC, к примеру, вот-вот заработает 2-нанометровая линия.

Intel Intel сама себе все портит, уверен основатель TSMC

В 2021 г. Свона сменил ветеран Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) – именно ему принадлежит идея по превращению компании в контрактного производителя. Первым клиентом Intel летом 2022 г. стала тайваньская MediaTek, которая большую часть своих заказов отдает TSMC.

Но свой контрактный бизнес Intel так и не смогла развить. У нее до сих пор нет новых техпроцессов, хотя она регулярно убеждает клиентов и инвесторов в прямо противоположном. Но клиенты, как сообщал CNews, уже бегут от нее.

Intel ошиблась

В распоряжении Intel в настоящее время есть целая сеть фабрик по производству полупроводников, и у нее даже были планы по ее расширению за счет строительства нескольких новых заводов в Европе. Однако их пришлось заморозить из-за бедственного финансового положения компании, в которое ее вверг Гелсингер, оставивший пост СЕО в начале декабря 2024 г .

Основатель TSMC Моррис Чанг постоянно подвергал сомнению стратегию Гелсингера по переходу Intel к контрактному производству. Сейчас он заявил, что Intel могла бы пойти по более прибыльному пути, извлекая выгоду из бурно развивающегося рынка искусственного интеллекта.

В то же время Чанг выразил свое недоумение по поводу ухода Пэта Гелсингера из Intel. Как и многие аналитики отрасли, он задался вопросом, было ли это решение следствием ошибочной стратегии или же плохой ее реализации.

Пыль в глаза

Насколько искренним является недоумение Чанга, к моменту выхода материала оставалось неизвестным. Но сам Чанг широко известен своими высказываниями в адрес даже не самой Intel, а непосредственно Гелсингера.

Например, в декабре 2021 г. Чанг открыто заявил, что Гелсингер слишком стар, чтобы поднять Intel с колен и сделать ее снова великой. С одной стороны, он оказался на 100% прав – стратегия Гелсингера привела Intel к крупнейшему чистому убытку за всю ее более чем полувековую историю.

С другой стороны, три года назад Чангу было 90 лет. Когда родился Гелсингер, ему было 30, то есть Чанг пытался оговорить 60-летнего мужчину, который намного моложе его самого. Впрочем, компания Чанга сейчас на вершине мира – она выпускает чипы для Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD и многих других крупных игроков ИТ-рынка.

В этом списке, к слову, вполне могла оказаться и Intel, но ранее в 2024 г. Гелсингер публично усомнился в надежности TSMC как партнера, что явно не понравилось руководству тайваньского гиганта. Intel моментально лишилась причитавшейся ей 40-процентной скидки на заказы.

Также не так давно в продажу поступила биография Чанга. В ней, в числе прочего, упоминается тот факт, что в 1980-х годах, когда Intel была на коне, а TSMC испытывала трудности, Intel отклонила ее просьбу о финансовой помощи и не стала инвестировать в нее.

Не замечать реальность

Чанг развил свою мысль о контрактном производстве Intel, назвав этот подход ошибочным. Он добавил также, что Гелсингер игнорировал реалии рынка, где компании всех размеров спешили приобрести как можно больше оборудования для искусственного интеллекта.

В этом Чанг абсолютно прав. Портал TechSpot приводит в пример компанию Nvidia – крупнейшего в мире игрока на рынках видеокарт и ускорителей искусственного интеллекта. Не имея собственных фабрик по выпуску микросхем и полностью завися в этом плане от TSMC, она зарабатывает десятки миллиардов долларов в год, продавая ускорители искусственного интеллекта. Это сделало ее одной из самых дорогих компаний в мире.

Важно подчеркнуть, что Intel тратит на исследования и разработки значительно больше, чем многие ее конкуренты. Однако ресурсы, в основном, направляются не в те области, которые могли бы принести ей прибыль. Например, Intel вкладывается в разработку дискретных видеокарт, хотя уже всему миру очевидно, что ей не победить ни Intel, ни AMD. Ворвавшись на этот рынок в начале 2021 г., Intel показала всем, что не очень понимает, как делать хорошие дискретные видеоускорители. Ее творения вызывают массу нареканий у пользователей, и за в итоге за четыре года ей не удалось занять и 1% дискретных видеокарт.