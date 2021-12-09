90-летний основатель TSMC: «Глава Intel слишком стар, чтобы снова сделать ее великой»

Когда года уже не богатство

Генеральному директору (CEO) Intel Пэту Гелсингеру (Pat Gelsinger) может не хватить времени на то, чтобы помочь ей отвоевать статус лидера в сфере производства полупроводников. Он «слишком стар, чтобы вернуть Intel былое величие» – в таком ключе высказался основатель и экс-глава контрактного производителя чипов TSMC Моррис Чанг (Morris Chang). Его слова приводит тайваньское издание United Daily News (UDN).

Опытному Гелсингеру сейчас 60. Согласно внутренним правилам Intel, руководители, достигшие 65-летнего возраста, должны покинуть свой пост. Таким образом, у главы компании остается около пяти лет на то, чтобы оправдать возложенные на него ожидания. Этого может оказаться недостаточно, заявил Моррис Чанг в ходе чтения лекции “Cherish Taiwan’s Advantages in Semiconductor Wafer Manufacturing” («Дорожите преимуществами Тайваня в производстве полупроводниковых пластин»).

Чанг основал TSMC в 1987 г. и до 2005 г. пребывал в должности гендиректора. Его вновь привлекли к управлению компанией на посту топ-менеджера в середине 2009 г. на фоне бушевавшего тогда международного финансового кризиса. В 2018 г. он окончательно ушел на покой.

По мнению Морриса Чанга, Пэт Гелсингер староват, чтобы вернуть Intel былую славу

Как отмечает Tom’s Hardware, несмотря на то, что во многих американских компаниях регламентированы условия ухода топ-менеджеров в отставку, в случае необходимости они склонны их менять. Таким образом, полномочия главы Intel могут быть продлены, если руководство компании сочтет это нужным. Тогда у Гелсингера окажется вполне достаточно времени на то, чтобы не просто вернуть компанию в нужную колею и подыскать подходящих преемников, но и продолжить гнуть свою линию, находясь у руля.

Как Гелсингер TSMC и Тайвань критиковал

У компании TSMC есть повод относиться к руководителю Intel без особого пиетета. На прошлой неделе тот заявил, что выбор Тайваня в качестве глобального центра по производству полупроводниковой продукции несет значительные риски, поскольку континентальный Китай всегда имел виды на территорию этого островного государства, независимость которого не признает.

«Тайвань нельзя назвать стабильным местом, – приводит Nikkei слова Гелсингера, сказанные на мероприятии Fortune Brainstorm Tech. – На этой неделе Пекин отправил 27 военных самолетов в воздушное пространство Тайваня. Вам от этого более комфортно или менее?».

Он также подчеркнул, что правительство США не должно предоставлять иностранным производителям чипов субсидии на развертывание новых производственных площадок. Гелсингер призвал американские власти поддерживать исключительно отечественных чипмейкеров. По его словам, тайваньские южнокорейские и китайские компании и так получили большой объем поддержки у себя на родине, что уже ударило по конкурентоспособности Intel.

90-летний Моррис Чанг и сам уже давно не мальчик

«Как можно конкурировать с субсидиями в 30-40% [от годовой выручки], – задается вопросом глава Intel. – В такой ситуации мы [Intel] конкурируем не с TSMC или Samsung, а с Тайванем и Кореей. Субсидии в Китае еще более внушительные».

Напомним, что в 2022 г. Samsung планирует начать строительство завода по производству микросхем в Техасе (США). На проект уйдет $17 млрд. Работы должны быть завершены в 2024 г. В июне 2021 г. TSMC начала строительство фабрики (Fab21) в Аризоне (США). Тайваньская компания рассчитывает потратить на ввод в эксплуатацию этой площадки около $12 млрд до 2024 г. Обеим компаниям обещана значительная финансовая помощь со стороны местных властей и властей штатов. Переговоры по вопросу локализации производства микрочипов на территории США начала администрация Дональда Трампа (Donald Trump) в 2020 г.

Падение Intel и успехи Гелсингера на посту гендиректора

Пэт Гелсингер – настоящий ветеран Intel. Он присоединился к компании в 1979 г. и за 30 лет карьеры (он покинул Intel в 2009 г.) занимал в ней самые разные руководящие посты, в том числе и должность главного технического директора (CTO).

Гелсингер вернулся к руководству компанией в феврале 2021 г., сменив на посту CEO Роберта Свона (Robert Swan), бывшего-финдиректора Intel. Под руководством Свона корпорация значительно ослабила свои позиции на рынке, в частности, по сути потеряв одного из важнейших партнеров – калифорнийскую Apple. «Яблочные» отказались от использования процессоров Intel в своих компьютерах и выкупили у чипмейкера часть бизнеса по производству модемов для мобильных устройств. Сделка, как выяснилось позже, оказалась крайне невыгодной.

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В июле 2020 г. CNews писал о том, что TSMC обогнала Intel по рыночной капитализации и стала мировым лидером в сегменте контрактного производства полупроводников, заняв почти 52% рынка.

Под руководством вернувшегося Гелсингера Intel разработала стратегию по своему восстановлению, получившую название IDM (integrated device manufacturing) 2.0. Как сообщал CNews, компания рассчитывала построить два новых завода за три года и $20 млрд, перейти на семинанометровый техпроцесс в 2023 г. и заключить партнерства с множеством крупных производителей чипов, которые помогут ей в выпуске ее собственных процессоров.

В июле 2021 г. Intel представила амбициозную дорожную карту развития технологий производства микропроцессоров до 2025 г., Компания рассчитывает в течение ближайших четырех лет догнать и перегнать TSMC, для этого внедрив фотолитографию в глубоком ультрафиолете (EUV) и перейдя к ангстремным полупроводниковым технологиям.

На фоне колоссальных кадровых проблем Intel при Гелсингере взялась собирать «старую гвардию» и усиливаться другими ценными специалистами.

Так, в июле 2021 г. в компанию вернулась ее ветеран Шломит Вайс (Shlomit Weiss), отдавшая Intel 28 лет своей жизни и создавшая известную и популярную линейку процессоров Sandy Bridge.

В октябре 2021 г. Бывший директор подразделения высокопроизводительных GPU в AMD Оги Бркич (Ogi Brkic) стал вице-президентом Intel. Он, как сообщал CNews, занимается разработкой графических процессоров. Месяцем ранее Intel усилилась еще двумя бывшими сотрудниками AMD, отвечавшими в компании за GPU.

Как ожидается, Intel в начале 2022 г. выпустит свои первые за более чем 20 лет производительные игровые дискретные видеокарты под брендом Arc.

В ноябре 2021 г. стало известно о том, что Intel выплатит $125 млн тайваньской Via за переход команды ее «дочки» Centaur, которая занимается разработкой x86-совместимых процессоров, в стан американского чипмейкера.