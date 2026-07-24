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Intel ликвидировала отставание от TSMC в гонке технологий. Массовое производство чипов 1,4 нм стартует на год раньше

Дела контрактного подразделения Intel и компании в целом, похоже, наконец-то пошли на лад. Американскому чипмейкеру удалось достичь значительного прогресса в освоении передового техпроцесса 14A, что позволило перенести начало массового производства на 2028 г с 2029 г. и тем самым догнать TSMC, которая целеустремленно движется к запуску 14A все в том же 2028 г. Продажи и прибыль Intel по итогам II квартала оказались лучше ожидаемых.

Intel догоняет TSMC

Intel отчиталась об успехах в освоении передового теологического процесса 14А (1,4 нм), с которым ранее у компании возникли значительные трудности.

Издание Wccftech со ссылкой на заявление Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), генерального директора чипмейкера, сообщило о том, что массовое производство интегральных микросхем по соответствующей норме начнется в 2028 г. – на год раньше, чем было запланировано. Таким образом, Intel ликвидировала, по крайней мере номинально, технологическое отставание от крупнейшего в мире контрактного производителя чипов – тайваньской TSMC. Согласно дорожной карте последней, старт массового производство в соответствии с техпроцессом 14A (1,4 нм).

При этом в 2025 г. Intel рассматривала возможность приостановки работы над 14А либо же полного отказа от нее. Условием продолжения разработки компания называла появление крупного клиента со стороны, который будет заинтересован в выпуске собственной продукции на базе инфраструктуры Intel в соответствии с этим техпроцессом. По состоянию на август 2025 г. неважно дела шли у Intel и с разработкой 18А – процент брака достигал заоблачных показателей.

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Intel
Intel догоняет TSMC

«Я рад видеть растущий интерес клиентов к Intel 14A и все больше набираюсь уверенности в том, что процесс 14A станет высококонкурентным», – приводит слова Лип-Бу Тана агентство Reuters.

Проверка на собственной продукции

Предсерийное производство чипов на базе Intel 14А, как ожидается, будет запущено во втором полугодии 2027 г. Новый техпроцесс сперва будет задействован в производстве собственной продукции Intel.

В апреле 2026 г. Reuters сообщило о том, что контрактному подразделению Intel удалось привлечь первого крупного клиента, заинтересованного в его услугах и норме 14А. Им стала компания Tesla, которая рассчитывает на экспертизу Intel в реализации амбициозного проекта Terafab. В июле 2026 г. CNews писал о том, что в Tesla из Intel перешел Гэри Цзян (Gary Jiang), специалист по запуску производств передовых чипов.

C 18A все тоже хорошо

Intel также заявляет об успехам в деле доведения до ума уже задействованного в массовом производстве техпроцесса 18A (1,8 нм). Переход на этот этап состоялся в конце 2025 г.

По данным Wccftech, объем выпущенной продукции по актуальным техпроцессам Intel 7, Intel 3 и Intel 18A превзошел плановые показатели во II квартале 2026 г. Этому способствовали такие факторы как высокая степень загруженности производственных мощностей, сокращения производственного цикла и наличию достаточного запаса кремниевых пластин.

Как отмечает TrendForce, наиболее значимый рывок объема выпускаемой продукции пришелся на чипы, производимые по норме 18A. Intel удалось нарастить производство процессоров семейства Panther Lake (Core Ultra Series 3) и Wildcat Lake (Core Series 3). Со слов Лип-Бу Тана, количество производимых CPU последовательно увеличивается с каждым месяцем. Кроме того, Intel начала предсерийное производство по технологии 18A-P – усовершенствованной версией 18A.

Финансовый директор Intel Дэвид Цинснер (David Zinsner) констатирует прогресс и в экономике Intel 18А. Так, по данным Yahoo Finance, затраты на производство процессоров семейства Panther Lake сократились примерно на 50% с начала 2026 г. и, как ожидается, уменьшатся еще на 20% до конца 2026 г. Тенденция сохранится и в 2027 г.

Финансовые показатели

По итогам II квартала 2026 финансового года, для Intel завершившегося 27 июня 2026 г., корпорация отчиталась о росте продаж на 25,4% год к году, до $16,13 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,4 на акцию. Скорректированный показатель валовой рентабельности заявлен на уровне 41,8%.

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Выручка контрактного подразделения Intel Foundry за отчетный период составила $5,77 млрд, на $0,22 млрд выше ожидаемой.

В III квартале 2026 г. Intel прогнозирует консолидированную выручку на уровне $15,8-16,8 млпд, тогда как независимые аналитики настроены чуть менее оптимистично и ожидают $15,1 млрд.

Samsung Foundry в отстающих

Контрактное подразделение Samsung Electronics теперь, согласно дорожной карте компании, освоит норму 1,4 нм последним среди ключевых игроков рынка, поставивших перед собой такую задачу. Южнокорейский чипмейкер наметил старт массового производства чипов по технологии SF1.4 на 2029 г. К этому моменту TSMC планирует массово выпускать микросхемы по техпроцессам A13 и A12.

Дмитрий Степанов

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