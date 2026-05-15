Разработчики чипов возвращаются в Китай - от безысходности. У TSMC и Samsung нет мощностей для новых клиентов

Иностранцы полюбили SMIC

SMIC, крупнейший контрактный производитель интегральных микросхем в Китае, зафиксировал рост количества заказов со стороны зарубежных клиентов, сообщает Reuters.

«В Китае по-прежнему реализуется весьма много проектов по расширению производственных мощностей, – говорит Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun), содиректор SMIC. – Здесь, в отличие от других мест, все еще есть свободные мощности, поэтому мы видим, что многие зарубежные клиенты переносят свои заказы в Китай».

Какие именно компании SMIC удалось заполучить в клиенты и каковы объемы оформленных заказов, топ-менеджер не уточнил.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Иностранцы полюбили SMIC в частности и Китай в целом

Ряд крупных производителей чипов предпочел перепрофилировать большую часть имеющихся и новых производственных мощностей под более прибыльные и приоритетные заказы для клиентов из сочащейся деньгами сферы ИИ. Огромным спросом сейчас, в частности, пользуются компьютерная память и графические чипы (GPU).

Некоторые виды продукции, которые ранее выпускались на заводах глобальных гигантов, таких как TSMC или Samsung Electronics, и за пределами КНР, более там не производятся, поскольку заказы на них более не принимаются. Именно поэтому иностранцы стали чаще обращаться за услугами к китайским контрактным чипмейкерам, объясняет топ-менеджер.

SMIC «закрывает» спрос на зрелые техпроцессы

Вероятно, к этим видам продукции относятся микросхемы, выпущенные по зрелым или просто не самым передовым технологическим процессам, востребованные, к примеру, в автомобилестроительной отрасли или производстве самых бюджетных смартфонов.

Ранее сообщалось, что SMIC использует оборудование нидерландского производителя литографического оборудования ASML, с помощью которого сумела освоить техпроцесс 7 нм – максимум, чего добились инженеры компании. Проблема заключается в том, что выход годной продукции остается низким.

В свою очередь лидеры отрасли в лице тайваньской TSMC, южнокорейской Samsung Electronics и американской Intel, освоили нормы 3 и 2 нм. TSMC уже несколько месяцев ведет массовое производство 2 нм чипов (N2), на рынке также представлено небольшое количество процессоров на базе технологии Intel 18A.

Расширение производственных мощностей

По словам Чжао Хайцзюня, амортизационные расходы SMIC в 2026 г. на 30% превысят прошлогодние. В сравнении I кварталов 2025 г. и 2026 г. они уже увеличились на 26%. В период с января по март 2026 г. компания значительно нарастила производственные мощности и теперь способна обрабатывать дополнительные 9 тыс. 300-миллиметровых (12-дюймовых) кремниевых пластин.

Загруженность производственных мощностей SMIC в I квартале составила 93% – чуть меньше, чем кварталом ранее.

Китай остается основным рынком

Как отмечает Reuters, львиную долю выручки SMIC все еще приносит рынок Китая – 89% в I квартале 2026 г. За отчетный период компания отгрузила чипы в количестве эквивалентном 2,5 млн 200-миллиметровых (8-дюймовых) пластин – столько же, сколько и кварталом ранее.

Примечательно, что среди клиентов SMIC – заказчики из США, в которых компанию считают угрозой национальной безопасности и запрещают передавать ей некоторые технологии производства чипов, что приносит определенные плоды.

Финансовые показатели

По сообщению The Wall Street Journal, в I квартале 2026 г. чистая прибыль SMIC увеличилась на 5% к предыдущему кварталу и составила $197,4 млн, не оправдав ожидания аналитиков – этот показатель прогнозировался на уровне $223,6 млн. Более слабые результаты обусловлены резким ростом операционных расходов компании – на 30% год к году и на 43% к предыдущему кварталу.

В то же время валовая рентабельность SMIC достигла 20,1% по итогам I квартала 2026 г., что на 0,9 процентных пункта больше в сравнении с IV кварталом 2025 г., но на 2,4 п.п. меньше показателя I квартала 2025 г.

Выручка чипмейкера достигла $2,51 млрд, увеличившись на 11,5% к I кварталу 2025 г. Для сравнения: контрактный производитель чипов №2 в Китае – Hua Hong – увеличил продажи на 22,2% год к году, зафиксировав выручку на уровне $660,9 млн.

Капитальные расходы SMIC за отчетный период составили $1,563 млрд, снизившись с $2,408 млрд в IV квартале 2025 г.

Ощутимое влияние на показатели компании слабый спрос на смартфоны, микросхемы для которых выпускает SMIC. Согласно данным STAR Market Daily, данное направление принесло ей 18,9% от совокупной выручки – минимум по крайней с 2021 г., тогда как в I квартале 2025 г. этот показатель находился на уровне 24,2%.

Мнение аналитиков подкрепляется заявлением Чжао Хайцзюня, в котором он признает падение количества заказов от производителей смартфонов в IV квартале 2025 г.

«В IV квартале прошлого года производители смартфонов сократили заказы, так как опасались дефицита микросхем памяти, и это отчасти повлияло на ситуацию в I квартале, – объясняет топ-менеджер. – В то же время в I квартале начали работу новые заводы, что увеличило общую производственную мощность и снизило общую загруженность предприятий».