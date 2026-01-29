Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика

Apple может вынужденно стать крупным клиентом Intel – она намерена передать ей часть заказов на производство чипов из-за тарифов Трампа и мировой политики. Она отказалась от процессоров Intel в пользу собственных почти шесть лет назад. У чипмейкера нет необходимого оборудования – самый новый процессор Apple имеет техпроцесс 2 нм, а Intel способна лишь на 10 нм. Более современные топологии по-прежнему существуют у Intel лишь на бумаге.

Apple вспомнила про Intel

Компания Apple рассматривают Intel в качестве партнера по производству чипов, пишет Tom’s Hardware. Сейчас все ее микросхемы выпускает компания TSMC – крупнейший в мире контрактный вендор микросхем.

Intel располагает собственными фабриками, но до лета 2022 г. они обслуживали только ее. Теперь же компания выпускает микросхемы и для сторонних клиентов, к числу которых собирается примкнуть и Apple. Ожидается, что это произойдет в 2028 г.

По информации DigiTimes, в аналогичном ключе размышляет и Nvidia – главный разработчик графических процессоров во всем мире. Ее заказы тоже выполняет TSMC – ни у нее, ни у Apple нет собственных заводов по производству полупроводников.

При этом Nvidia конкурирует с Intel на рынке дискретной графики, а Apple в 2020 г. отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах и ноутбуках Mac в пользу собственных чипов М-серии на архитектуре ARM. Как показала практика, решение было правильным, поскольку они обходят процессоры Intel по производительности и энергоэффективности.

Что случилось

Аналитики DigiTimes полагают, что внезапный интерес к сотрудничеству с Intel у Apple и Nvidia проснулся не на пустом месте. Он может быть связан как с геополитическими опасениями, так и с политическим давлением со стороны правительства США. Напомним, все три компании – американские, а TSMC – тайваньская. У Тайваня слишком прочная историческая связь с Китаем – главным противником США в идущей с 2018 г. торговой войне.

Intel Intel однажды потеряла Apple как одного из крупнейших клиентов в своей истории. Теперь у нее есть шанс вернуть ее

Также нельзя не отметить, что в 2020 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) надавил на TSMC, чтобы та построила новый завод по выпуску микросхем на территории США. Та согласилась и возвела его в Аризоне. Но выпускать чипы дешевле на ее тайваньском заводе, а не на американском, убедилась компания AMD.

Также вероятное партнерство Intel с Apple и Nvidia может быть вызвано страхом последних перед потенциальными пошлинами на полупроводники, произведенные за пределами США, угрозами ввести которые Трамп разбрасывается с середины 2025 г.

Диверсификация – ключ к успеху

Но, похоже, доверять Intel выпуск всех их чипов ни Apple, ни Nvidia не намерены. Вероятнее всего они передадут ей заказы на производство лишь нескольких непрофильных чипов. Каких именно – к моменту выхода материала информация отсутствовала. Трио техногигантов пока не комментируют сведения о возможном партнерстве.

Напомним, Intel физически не готова к выпуску передовых чипов Apple и Nvidia. Ее собственные фабрики до сих пор работают по 10-нанометровому техпроцессу, тогда как TSMC давно перешла на 3 нм, а в конце 2025 г. начала массовое 2-нанометровое производство. У Apple уже есть чипы 3 нм, а в 2026 г. она перейдет на 2 нм.

Intel годами упражняется в маркетинге и постоянно переименовывает свои 10-нанометровые нормы, чтобы хотя бы на бумаге не сильно отставать от конкурента. Одно из названий этой морально устаревшей технологии прямиком из 2019 г. – Intel 7.

Также Intel работает над техпроцессом 18А, который, если верить официальной документации, будет 1,8-нанометровым. Но дело с мертвой точки не движется – брака очень много, потенциальных клиентов же, напротив, очень мало.

Отдельно ведется работа над освоением топологии 1,4 нм (название – 14А). Но здесь тоже на начальной стадии. Intel даже планировала выпускать часть собственных чипов на фабриках TSMC, но предыдущее руководство компании нелестно отозвалось о тайваньском вендоре и потеряло крупную скидку.

Шанс для Intel

DigiTimes пишет, что Apple и Nvidia не заинтересованы в древнем 10-нанометровом техпроцессе Intel – им нужны именно 18A и Intel 14A. Однако пока совершенно не ясно, получится ли у Intel к 2028 г. наладить необходимое производство в нужных масштабах и побороть проблемы с большим количеством брака.

Помимо огромных объемов производства, которые Intel должна обеспечить для получения заказов от Apple и Nvidia, ей также потребуется предложить простой способ переноса разработок чипов с технологических узлов TSMC на собственные технологии производства, а также обеспечить достижение желаемых показателей производительности и энергопотребления. Однако, учитывая, что обе компании, по сообщениям, рассматривают Intel в первую очередь из-за политического давления, геополитических опасений и тарифных рисков, они могут смягчить некоторые из своих требований, если будут достигнуты ключевые цели, считают эксперты Tom’s Hardware.

Существует вероятность, что Apple будет заказывать у Intel выпуск не самых передовых процессоров М-серии. Технически, это может означать, что компьютеры Apple вновь перейдут на чипы Intel, пусть и только в плане их производства.