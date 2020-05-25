«Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников

«Спутникс» и «Мицуи энд ко. Москоу» подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать в области создания и экспорта систем малых космических аппаратов (МКА) и сервисов на их основе.

Партнеры, в частности, договорились сотрудничать в области совместного развития проекта по организации производства высокотехнологичных компонентов и технологий для малых космических аппаратов, спутниковых платформ МКА, самих малых спутников, сервисов на их основе, а также других связанных проектов компании «Спутникс».

В рамках сотрудничества «Спутникс» будет осуществлять разработку и производство высокотехнологичных компонентов и технологий для МКА, спутниковых платформ, малых аппаратов, а также обеспечит усовершенствование и развитие применяемых технологий.

«Мицуи» в рамках данной кооперации рассматривает возможность приобретения продуктов и сервисов компании «Спутникс», а также будет представлять интересы компании на территории Азии и Ближнего Востока во взаимодействии с японскими компаниями своими силами или через аффилированные лица для организации продаж продуктов и сервисов «Спутникс». Кроме того, «Мицуи» обеспечит сотрудничество в области услуг по выводу на орбиту наноспутников формата Cubesat c борта Международной космической станции.