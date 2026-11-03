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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рассказов Александр

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп 1
22.04.2013 Акционеры Qiwi заработают на продаже ее акций $200 млн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рассказов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9454 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
Parus Capital - Парус Капитал 6 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4829 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2163 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6892 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6767 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
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