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Рассказов Александр
СОБЫТИЯ
|03.11.2026
|Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп 1
|22.04.2013
|Акционеры Qiwi заработают на продаже ее акций $200 млн 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Рассказов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9454 1
|Meta Platforms - Facebook 4640 1
|VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
|Microsoft Windows 2000 8675 1
|Романенко Андрей 95 1
|Муравьев Андрей 11 1
|Корепанов Алексей 5 1
|Михайлов Игорь 12 1
|Бабкин Геннадий 4 1
|Федюшенко Сергей 1 1
|Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
|Солонин Сергей 110 1
|Ким Борис 75 1
|Польша - Республика 2047 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169543 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
|Япония 13874 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.