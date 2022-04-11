Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода

Головная компания Obi GmbH из Германии в угоду антироссийским санкциям распорядилась перекрыть доступ к своей ИТ-системе в России. Это парализовало работу магазинов, так как перестали работать даже кассы. Российский ИТ-отдел Obi ищет пути обхода блокировок. Процесс почти завершен – работают почта и файловая сеть, а на кассы установлено альтернативное программное обеспечение.

Немцы против россиян

Немецкая компания Obi GmbH заблокировала доступ к собственной ИТ-системе своим российским магазинам сети Obi, пишут «Ведомости». Это мешает магазинам нормально функционировать и обслуживать покупателей.

Сеть Obi была одной из первых, кто решил закрыть свои магазины на территории России во исполнение международных санкций. В этих магазинах продаются стройматериалы, а также товары для дома и участка. Сеть официально перестала работать в России еще в начале марта 2022 г., а также был закрыт ее российский сайт, однако в ряде регионов магазины продолжали функционировать вплоть до 17 марта 2022 г.

О блокировке доступа к ИТ-системе Obi из России изданию сообщил глава гендиректор Infoline Иван Федяков. Эту же информацию предоставил и бывший коммерческий директор Obi Евгений Мовчан, в 2015 г. возглавивший сеть «Петрович». Они оба заявили, что доступ был перекрыт по решению головной компании в Германии.

В закрытии российских магазинов Obi повинны немцы

Следует отметить, что основной конкурент Obi на российском рынке, французская сеть «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), продолжает работать на российском рынке, планирует переформировать ассортимент с упором на товары российских брендов, а также собирается расширять свое присутствие в России.

Взгляд изнутри

Сотрудники Obi тоже заявляют о блокировке доступа к ИТ-системе. Об этом рассказала, в частности, директор по персоналу компании Галина Меркулова. В качестве доказательства она опубликовала видео с демонстрацией блокировки к кассам, серверу и корпоративному сервису электронной почты.

Свой ролик Галина Меркулова разместила в Telegram-канале «Будь в курсе». Его создали сотрудники Obi 17 марта 2022 г. В нем публикуются все апдейты, связанные с деятельностью сети Obi на российском рынке.

Среди всех постов была и публикация главы ИТ-отдела российского представительства немецкой сети Дмитрия Мамонтова. В конце марта 2022 г. он сообщил, что российской ИТ-команде удалось почти полностью обойти немецкие блокировки. Они получили доступ к большинству ключевых систем, включая почту, информацию в сети и кассы, которые теперь работают под управлением альтернативного ПО.

Вмешательство государства

Что именно побудило сотрудников российского представительства Obi пойти на такие меры и начать взламывать компьютерную сеть немецкой компании, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Между тем, Галина Меркулова утверждает, что в день публикации ее видеоролика сотрудники Obi получили письмо за авторством представителей Минпромторга России.

На месте одних закрывшихся магазинов рано или поздно появятся другие

В нем говорилось о необходимости «продолжения работы всех магазинов и сервисов Obi в ранее заявленном и привычном режиме» и «выполнения компанией всех обязательств перед потребителями, работниками и контрагентами, в том числе поставщиками». Подлинность письма изданию подтвердил приближенный к Obi источник. По информации ТАСС, схожие письма в конце марта 2022 г. направила и российская прокуратура. Адресатами были Obi, Michelin и ряд других компаний, решившись временно свернуть российский бизнес, включая Ikea.

Тысячи россиян в подвешенном состоянии

На март 2022 г. российский штат Obi насчитывал, в общей сложности, около 4900 человек. Как именно немецкая компания поддерживает их, и есть ли эта поддержка в принципе, остается неизвестным.

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Сеть Obi в России на момент публикации материала насчитывала 27 магазинов, сконцентрированных, в основном, в крупных мегаполисах. Российское юрлицо Obi по итогам 2020 г. получили 47,8 млрд руб. выручки и 2,3 млрд руб. убытка (статистика «СПАРК-Интерфакс». Годом позже выручка сократилась до 41,8 млрд руб., а убыток вырос до 2,5 млрд руб.

Для сравнения, сеть Leroy Merlin в России на март 2021 г. состояла из 109 магазинов. Выручка компании по итогам 2020 г. выросла на 11% по сравнению с 2019 г., до 417,7 млрд руб.

Варианты развития событий

Во что в итоге выльется ситуация с российской сетью Obi, пока не известно. По информации «Ведомостей», вариантов исхода всего три.

Первый предполагает продажу всех российских активов немецкой головной компании российским сторонним покупателям или же нынешним топ-менеджерам Obi в России.

Второй вариант заключается в передаче российского бизнеса Obi «в доверительное управление российскому менеджменту». Именно этот вариант является приоритетным для топ-менеджмента российской сети Obi.

Наконец, третий вариант – это полная ликвидация сети. По информации источника издания в Obi, российский офис сети пока не получал уведомлений о «прекращении деятельности и ликвидации». С его слов, это означает, что «она может продолжать свою деятельность».