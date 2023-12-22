«СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine. Теперь покупатели могут приобрести с самовывозом любую продукцию ретейлера по выгодным ценам. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета».

Сейчас клиентам сервиса доступен к заказу весь ассортимент винотеки SimpleWine: крепкие и безалкогольные напитки, тихие игристые вина, алкогольные наборы, а также аксессуары. У пользователей есть возможность получить кешбэк за покупку бонусами «СберСпасибо». Чтобы воспользоваться предложениями сервиса, клиентам нужно оформить заказ на сайте или в приложении «СберМаркета» и забрать его самовывозом.

Купить товары винотеки в «СберМаркете» можно уже в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге и Тюмени.

Катасонов Сергей, директор по развитию бизнеса «СберМаркета»: «Приобретение алкоголя онлайн с самовывозом – популярная услуга у клиентов "СберМаркета". В рамках партнерства с SimpleWine мы подключили 81 торговую точку в нескольких регионах России. Сейчас мы предлагаем нашим пользователям широкий выбор продукции сети по выгодным ценам. Сотрудничество с SimpleWine позволит нам не только увеличить ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков для клиентов "СберМаркета", но и укрепить наши позиции в самовывозе».

Юлия Николаева, коммерческий директор b2c Simple Group: «Благодаря сотрудничеству со "СберМаркетом" покупатели в крупных городах нашего присутствия смогут с удобством заказывать продукцию из ассортимента SimpleWine и забирать самовывозом. Также для корпоративных клиентов будут действовать специальные цены на широкий ассортимент алкоголя с возможностью оплаты по безналичному расчету. Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить доступность нашего сервиса, и партнерство со "СберМаркетом" — еще один шаг в этом направлении».

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«СберМаркет» — сервис доставки из магазинов и ресторанов. «СберМаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 360 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «СберМаркет» обеспечивает доставку более чем из 160 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и О’КЕЙ. «СберМаркет» сотрудничает более чем с 20 тыс. ресторанов. Бесплатная доставка блюд за 30 минут доступна жителям более чем 100 городов России.

Группа компаний Simple — осуществляет импорт вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек SimpleWine и вертикальной программой лояльности для частных клиентов. В портфеле компании — более 5тыс. вин из 45 стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. Уже почти 30 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты. В группу компаний также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru (отмечен звездой MICHELIN в Гиде MICHELIN 2022), медиагруппа Simple Media (включая издания Simple Wine News, Wine Stage и Telegram-канал Simple Wine News) и школа вина «Энотрия».