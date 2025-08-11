Разделы

Безопасность
|

Ловушка на выбор: опасный зловред распространяется под видом популярных фильмов и юридических претензий

Летом 2025 г. «Лаборатория Касперского» фиксирует всплеск атак с использованием троянца Efimer. Зловред распространяется через взломанные WordPress-сайты, вредоносные торренты и электронную почту. Его основное назначение — кража и подмена криптокошельков, но при помощи дополнительных скриптов он может подбирать пароли к сайтам WordPress и собирать базы электронных адресов для дальнейшей рассылки вредоносных писем. Эксперты компании обращают внимание, что попытки таких атак замечены в нескольких странах, в том числе в России. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Отличительная черта кампании в том, что авторы Efimer атакуют как частных, так и корпоративных пользователей. В первом случае злоумышленники используют в качестве приманки торрент-файлы якобы с популярными фильмами, во втором — фишинговые письма, которые выдаются за претензии о неправомерном заимствовании слов или фраз, зарегистрированных другой компанией. Первые версии этого троянца появились предположительно в октябре 2024 г. Тогда он распространялся через взломанные WordPress-сайты. Эту схему злоумышленники используют до сих пор, однако летом этого года они начали также рассылать троянец по электронной почте.

Как происходит атака на частных пользователей. Злоумышленники ищут плохо защищенные WordPress-сайты, подбирают к ним пароль, публикуют на таких ресурсах сообщение с предложением скачать один из недавно вышедших фильмов и дают ссылку на запароленный архив с торрент-файлом. Вредоносный файл маскируется под проигрыватель.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Как происходит атака на сотрудников компаний. В июне 2025 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что теперь троянец распространяется также и по корпоративным почтовым адресам. Жертвой может стать как небольшой, так и крупный бизнес. В фишинговых письмах говорится, что юристы некой корпорации проверили домен, принадлежащий получателю, и заметили, что в его названии есть слова или фразы, якобы уже зарегистрированные этой организацией. По их словам, они не будут подавать в суд, если получатель письма сменит название домена, и даже готовы выкупить его. Сам домен в письме не называется. Детали (в чем именно нарушение и что предлагают за выкуп) якобы можно узнать, если открыть вложение. К письму прикреплен запароленный архив, но на самом деле в нем находится вредоносный файл. Если его запустить, компьютер будет заражен, а пользователь увидит только уведомление об ошибке.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, мы призываем не скачивать торрент-файлы из незнакомых или сомнительных источников, не открывать вложения в подозрительных письмах, особенно от неизвестных отправителей, а также установить на все устройства надежное защитное решение, эффективность технологий которого подтверждается независимыми тестами. Для разработчиков и администраторов сайтов важно принимать меры по обеспечению безопасности своих ресурсов от взлома и распространения вредоносного ПО. Они включают в себя регулярное обновление программного обеспечения, использование сильных паролей и двухфакторной аутентификации, а также мониторинг сайта на наличие признаков взлома», — сказал Владимир Гурский, исследователь угроз в «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще