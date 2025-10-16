Разделы

ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением

Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» запустил услугу комплексной защиты бренда с юридическим сопровождением. Благодаря ей компании смогут защищать права на товарные знаки, тексты, ПО и другие результаты интеллектуальной собственности компании; противодействовать онлайн-ресурсам, которые незаконно используют их, но не попадают под категорию фишинга; препятствовать распространению контрафакта и другим угрозам. Услуга предоставляется в формате «все включено» и позволяет бизнесу минимизировать репутационные риски без превышения бюджета и необходимости привлекать юридические, консалтинговые компании и других специалистов к решению задач. Защита бренда уже реализуется в ряде компаний в тестовом режиме.

По данным Solar Aura, только в первом полугодии 2025 г. число фишинговых сайтов, имитирующих онлайн-ресурсы популярных российских брендов, выросло в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако успешному развитию бизнеса мешает не только фишинг с вредоносным ПО и кражей персональных данных, но и другие угрозы. Например – нелегальное использование товарных знаков и объектов интеллектуальной собственности, продажа контрафактного товара под видом оригинального, кража наработок ПО бывшими сотрудниками компаний, претензии от других организаций и госорганов по вопросам защиты бренда и т.д. В отличие от фишинга, поиск и нейтрализация подобных проблем требует обращения в ИТ-, консалтинговые или юридические компании, а затем – дальнейшего разбирательства в правовом поле. Все это приводит к репутационным рискам и финансовым потерям.

Юридическое сопровождение от Solar Aura объединяет в себе работу сразу по нескольким направлениям и закрывает потребность в комплексной защите бренда. ИБ-специалисты и опытные юристы в рамках услуги помогут: осуществить «юридический пентест» – выяснить, насколько компания защищена от утечек интеллектуальной собственности, правильно ли оформлен процесс разработки и поддержки ПО, какие риски возможны при выводе на рынок нового продукта и т.д.; выявить случаи нарушения прав заказчиков (незаконное использование товарных знаков, программного обеспечения, текстов и т.д.) и оценить ущерб от этих нарушений; установить владельца ресурса, на котором незаконно используются товарные знаки, тексты и т.д. (в пределах границ РФ); подготовить доказательную и правовую базу по выявленным нарушениям прав заказчика; защитить деловую репутацию заказчика (некорректные сравнения с конкурентами и их продуктами, публикация сведений, не соответствующих действительности, намеренное очернение, использование бренда компании в незаконной деятельности); отстоять интересы компании в случае претензий от третьих лиц, связанных с интеллектуальной собственностью; реализовать комплекс мер по защите прав заказчика, включая досудебные разбирательства и ведение дел в суде.

Услуга предоставляется в формате сервисной подписки на один из трех пакетов – «Стандарт», «Классик» и «Премиум» сроком действия на 1 год.

«Стандарт» подойдет для базовой защиты бренда небольшой компании. В пакет входит: защита двух товарных знаков в российских соцсетях, подготовка до 10 досудебных претензий и организация досудебного взаимодействия с площадкой-нарушителем.

«Классик» будет полезен компаниям, которые чаще сталкиваются с незаконным использованием своего бренда не только в соцсетях, но и на сайтах и других российских онлайн-ресурсах. Включает в себя защиту неограниченного числа товарных знаков, подготовку до 50 досудебных претензий, организацию досудебного взаимодействия с площадками-нарушителями и сопровождение до трех правовых дел в суде.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

«Премиум» подойдет крупным компаниям и холдингам, нуждающимся в усиленной защите бренда. В пакет помимо защиты товарного знака в соцсетях и на других онлайн-площадках входит защита от неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности и противодействие контрафакту. Тариф также включает подготовку досудебных претензий, организацию досудебного взаимодействия с нарушителем, установление владельцев до 3 ресурсов, незаконно использующих товарные знаки, и сопровождение до 15 судебных дел в год.

Информация о защите товарного знака в части досудебной работы будет отображена в личном кабинете заказчика. Услуга защиты бренда с юридическим сопровождения доступна в рамках пилотного проекта, где эксперты помогут разобрать конкретный кейс – например, выявить, кто незаконно использует тот или иной товарный знак.

«Сегодня защита бренда — это не просто борьба с фишингом, а комплексная задача, включающая противодействие контрафакту, защиту интеллектуальной собственности и нейтрализацию угроз в правовом поле. Это особенно важно для компаний всех масштабов, ведь утечка данных, клевета или продажа подделок могут нанести непоправимый ущерб репутации компании. С новой услугой от Solar Aura бизнес получит инструменты для защиты бренда, что позволит минимизировать риски и сосредоточиться на развитии бизнеса», — отметил Роман Долгий, руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC группы компаний «Солар».

