Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

В Южной Корее полиция арестовала группу бывших сотрудников Samsung Eletronics, подозреваемых в передаче технологий производства памяти dynamic random access memory Китаю. Шпионам обещали более крупную заработную плату в ChangXin Memory Technologies. За последние несколько лет попытки — различной степени успешности — скопировать зарубежные технологии были пресечены правоохранительными органами Южной Кореи, но некоторые все же утекли заграницу.

Недобросовестные сотрудники

1 октября 2025 г. трое бывших сотрудников Samsung Electronics, включая старшего разработчика, были обвинены в передаче информации о передовой технологии производства Dynamic Random Access Memory (DRAM) китайскому производителю полупроводников ChangXin Memory Technologies (CXMT).

По информации прокуратуры Центрального округа Сеула, что представители CXMT в неустановленное время наняли этих троих для работы в так называемой «второй команде инженеров-разработчиков», которой было поручено проверить и протестировать производственные процессы DRAM, предположительно украденные у Samsung. Всем троим обещали зарплату, в пять раз превышающую их заработную плату в Samsung — до $2,14 млн в год.

DRAM — тип компьютерной памяти, отличающийся использованием полупроводниковых материалов, энергозависимостью и возможностью доступа к данным, хранящимся в произвольных ячейках памяти.

Обвинительное заключение проливает новый свет на неожиданное заявление руководителей CXMT, сделанное еще в 2023 г., о том, что она стала первой китайской компанией, успешно наладившей массовое производство 18 нанометровых (нм.) чипов DRAM. В то время только компании в Корее, США и Тайване смогли производить DRAM в таких нм. масштабах, и эта новость была воспринята как значительный шаг вперед для развития полупроводниковой промышленности Китая.

ChangXin Memory Technologies Трое бывших сотрудников Samsung обвинены в передаче передовых технологий DRAM китайской компании ChangXin Memory Technologies

В 2025 г. сотрудники прокуратуры в Южной Корее пришли к выводу, что технология не была самостоятельно разработана китайской компанией, а была украдена у Samsung бывшими сотрудниками. Среди обвиняемых был бывший руководитель по фамилии Ян (Yang), возглавлявший команду разработчиков CXMT.

CXMT — китайская компания электронной промышленности, крупнейший в стране разработчик и производитель чипов памяти DRAM под брендом CXMT.

Второй бывший сотрудник Samsung, известный как Пак (Puk), подозревается в том, что он скопировал сотни этапов производственного DRAM-процесса Samsung в свои записные книжки и передал их CXMT. 3 октября 2025 г. Пак находится в розыске Интерпола.

По оценкам прокуратуры, в 2024 г. Samsung понесла ущерб в размере $3 млрд из-за утечки своей 16 нм. технологии DRAM в CXMT. Они добавили, что финансовый ущерб продолжает расти и в конечном итоге может достичь $10 млрд.

Память утекает из Samsung

В 2024 г. в Южной Корее полиция арестовала группу бывших сотрудников Samsung, подозреваемых в передаче технологий производства памяти DRAM Китаю. Как писал CNews, предполагаемый ущерб, нанесенный Samsung сотрудниками-шпионами, исчисляется миллиардами долларов.

По версии правоохранительных органов двое фигурантов дела совместно с региональными китайскими чиновниками участвовали в создании компании Chengdu Gaozhen. Ее возглавил один из ныне арестованных по фамилии Чхве (Choi). Вступив в должность, Чхве занялся поиском специалистов в сфере полупроводников.

Одним из поступивших на работу в Chengdu Gaozhen по приглашению Чхве оказался второй подозреваемый, ранее работавший в Samsung Electronics на позиции старшего исследователя, по фамилии О (Oh). В числе задач, поставленных специалисту и его коллегам, якобы входила добыча сведений об используемом Samsung технологическом процессе производства чипов по норме 20 нм., а также иной информации, представляющей коммерческую тайну. При помощи собранных данных планировалось развернуть собственное DRAM-производство на китайской площадке.

Промышленный шпионаж

В краже технологий Китай обвиняет не только Южная Корея, о чем информировал CNews. Претензии к используемым бизнесом в Поднебесной методам добычи информации, в частности, высказывала нидерландская ASML, крупнейший поставщик аппаратуры для производства микросхем. В феврале 2023 г. вендор сообщил, что один из бывших ее работников в Китае незаконно получил доступ к важной запатентованной технологии, которая не должна была попасть в чужие руки, и выкрал ее.