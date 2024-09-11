Арестованы корейцы, вывезшие в Китай технологии производства памяти Samsung ценой $3 млрд

Арестованы корейцы, «сливавшие» технологии Samsung в Китай

Двое бывших сотрудников Samsung арестованы в Сеуле (Южная Корея) по подозрению в краже технологий производства интегральных микросхем. По сообщению Bloomberg, интеллектуальная собственность компании впоследствии была использована для развертывания производства чипов на территории Китая. Предполагаемый ущерб, нанесенный Samsung, оценивается в 4,3 трлн вон ($3,2 млрд).

По версии правоохранительных органов двое фигурантов дела совместно с региональными китайскими чиновниками участвовали в создании компании Chengdu Gaozhen. Ее возглавил один из ныне арестованных по фамилии Чхве (Choi). Вступив в должность, 66-летний Чхве занялся поиском специалистов в сфере полупроводников.

Одним из поступивших на работу в Chengdu Gaozhen по приглашению Чхве оказался второй подозреваемый, ранее работавший в Samsung Electronics на позиции старшего исследователя, по фамилии О (Oh). В числе задач, поставленных специалисту и его коллегам, якобы входила добыча сведений об используемом Samsung технологическом процессе производства чипов по норме 20 нм, а также иной информации, представляющей коммерческую тайну. При помощи собранных данных планировалось развернуть собственное производство микросхем компьютерной динамической памяти (DRAM) на площадке в КНР.

Samsung Samsung вновь стала жертвой промышленного шпионажа

Согласно заявлению Управления столичной полиции Сеула, подозреваемые своими действиями не только нанесли ущерб Samsung в размере $3,2 млрд, но и поспособствовали «ослаблению конкурентоспособности страны в период "войн за чипы"». В полиции также отчитались о фактической остановке деятельности китайского предприятия и продолжении работы по выявлению иных случаев утечки технологий за рубеж.

Признанный лидер в сфере компьютерной памяти и союзник США

Южная Корея – крупнейший в мире производитель микросхем компьютерной памяти. По данным Statista, в I квартале 2024 г. на долю южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK Hynix суммарно приходилось 75% от всей поставленной на мировой рынок памяти типа DRAM (в деньгах).

Помимо них, в топ-6 входит Micron из США (21,5%), а также тайваньские вендоры Nanya (1,6%), Winbond (0,9%) и Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (0,2%). Компании из континентального Китая в этом рейтинге отсутствуют.

Южная Корея рассматривается США в качестве союзника в сдерживании технологического развития КНР. Эта восточноазиатская страна наряду с Японией и Тайванем, согласно плану американцев, должна была войти в состав технологического альянса “Chip 4”. В числе задач союза: обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок полупроводниковой продукции, координация правительств стран-участниц по вопросам регулирования и субсидирования отрасли, проведение совместных исследовательских и конструкторских работ.

В сентябре 2022 г. CNews писал о возникших в ходе формирования Chip 4 сложностях. Процедура объединения затягивалась из-за большого количества противоречий между потенциальными участниками альянса.

Обвинения в промышленном шпионаже

В конце 2023 г. южнокорейские СМИ сообщили об аресте экс-сотрудников Samsung господина Кима (Mr. Kim) и господина Банга (Mr. Bang), которые на определенном этапе своей карьеры решили расторгнуть трудовые отношения с компанией и перебраться в КНР. Там, по версии Национальной разведывательной службы Южной Кореи, мужчины устроились на работу в ChangXin Memory Technologies (CXMT), крупнейший производитель DRAM в Китае, и якобы передавали компании технологии, лежащие в основе 16-нанометрового производства памяти Samsung. Согласно материалам предварительного следствия, CXMT выплатила Киму годовую зарплату в размере нескольких миллионов долларов – слишком высокую по меркам занимаемой им должности. Прокуратура склонна рассматривать эту транзакцию в качестве оплаты оказанных Кимом услуг в области промышленного шпионажа.

В краже технологий Китай обвиняет не только Южная Корея. Претензии к используемым бизнесом в Поднебесной методам добычи информации, в частности, высказывала нидерландская ASML, крупнейший поставщик аппаратуры для производства микросхем. В феврале 2023 г. вендор сообщил, что один из бывших ее работников в Китае незаконно получил доступ к важной запатентованной технологии, которая не должна была попасть в чужие руки, и выкрал ее.

В сентябре 2021 г. CNews писал о том, что суд Тайваня приговорил двух менеджеров местной «дочки» американской Micron к трем годам лишения свободы за кражу технологий. Согласно выводам суда, тайваньцы, прежде чем уволиться из компании в 2016 г., засняли с помощью камер личных смартфонов обстановку в чистых помещений на производственной площадке фабрики. Твердые копии фото менеджеры отправили в China Wafer Technology, расположенную на территории материкового Китая. За оказанную услугу China Wafer Technology назначила новым сотрудникам зарплату на уровне $31 тыс. в месяц, что намного выше средней по рынку труда.

В сторону китайского бизнеса нередко звучат обвинения в причастности к хищению интеллектуальной собственности иностранных компаний. Промышленный шпионаж, в частности, является одним из ключевых противоречий в торговых отношениях между США и Китаем.

В 2013 г. правительственная комиссия США по интеллектуальной собственности (IP Comission) опубликовала отчет, согласно выводам которого Китай ответственен за 80% случаев хищения американской интеллектуальной собственности. Суммарный ущерб от пренебрежения правом на ее защиту специалисты оценили в $300 млрд.

В начале 2020 г. правительства США и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и торговли. В частности, Китай, по его условиям, должен был инициировать «структурные изменения» в стране, которые позволили бы эффективно бороться с контрафактом и воровством интеллектуальной собственности.