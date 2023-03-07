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«Яндекс еда» запустилась в Узбекистане

«Яндекс еда» заработала в Ташкенте под брендом Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Белоруссии и Армении. Приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на узбекском, английском и русском языках.

К сервису уже подключено более 200 ресторанов и кафе Ташкента, например, FeedUp, Bon!, Oqtepa Lavash, Yaponamama и многие другие. Кроме готовых блюд из ресторанов пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов: The Loaf, EcoVkuz, Goodveen Flower House, Red Dragon, Hobby Games и других. На данный момент можно заказать продукты, напитки и цветы, а в дальнейшем количество партнеров и разнообразие ассортимента будет расти.

На старте доставка для пользователя будет бесплатной. Среднее время ожидания заказа на указанный адрес в среднем составит 30 минут. Привозить заказы будут курьеры из партнерских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.

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