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«Яндекс Еда» запустилась в Кыргызстане

«Яндекс Еда» запустилась в Бишкеке в приложении Yandex Go. Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Узбекистана. Заказ еды через Yandex Go доступен в стране на кыргызском, английском и русском языках.

К сервису уже подключено более 20 ресторанов и кафе Бишкека, например, KFC, Navat, «Бублик» и многие другие. Кроме готовых блюд из ресторанов, пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов. На данный момент можно заказать продукты, напитки и цветы, а в дальнейшем количество партнеров и разнообразие ассортимента будет расти.

Среднее время ожидания заказа составит 30 минут. Привозить заказы будут курьеры из партнерских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.

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