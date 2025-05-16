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Рестораны смогут публиковать собственный контент в приложении «Яндекс Еды»

Рестораны сделают из своих карточек в «Яндекс Еде» собственное микромедиа. Сервис запустит платформу о еде, где заведения-партнеры будут публиковать свои эксклюзивы — фото и видео, новости и анонсы.

Рестораторы расскажут самое интересное о жизни заведений — например, смогут публиковать фото интерьера, видео с кухни, новости об открытии веранды или запуске сезонных предложений. Материалы они будут добавлять бесплатно через специальную форму, а в будущем — через личный кабинет приложения «Яндекс Еда Вендор».

Разнообразный контент поможет сделать ресторан популярнее и привлечь новых клиентов. Узнавая больше о заведениях, они смогут быстрее принимать решение о заказе столика или доставки. Рекомендательные технологии «Яндекс Еды» будут предлагать пользователю интересные материалы, учитывая его предпочтения и историю в сервисе.

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Яндекс
Рестораны смогут публиковать собственный контент в приложении «Яндекс Еды»

По данным «Еды», при выборе ресторана 31% пользователей важно изучить меню, 27% гостей — фотографии блюд. В карточке заведения 17% из них оценивают атмосферу через фото, 41% вчитываются в описание заведения. На фотографиях 64% обращают внимание именно на блюда, 60% смотрят на фото интерьера.

Тестирование и MVP-запуск платформы для собственного контента ресторанов-партнеров в «Яндекс Еде» запланированы на лето 2025 г.

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