«Яндекс Еда» идет в офлайн: новый путеводитель внутри сервиса подскажет, где и что поесть в городе

«Яндекс Еда» расширяет функционал сервиса — теперь пользователи смогут выбрать заведения для посещения в офлайне в зависимости от предпочтений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый экспериментальный сценарий доступен в приложении в отдельной вкладке «Гид» — чтобы воспользоваться им, нужно обновить приложение. Функционал включает в себя возможность сохранять понравившиеся заведения — найти их можно в профиле пользователя, в разделе «Сохраненные места». Скоро клиенты также смогут составлять собственные списки кафе и ресторанов, делиться ими, сохранять подборки других людей. Кроме того, в гиде можно забронировать столик и проложить в «Яндекс Карта»х маршрут к заведению. ​​

Для ресторанов новый «Гид» станет точкой соприкосновения с целевой аудиторией — они получат дополнительный источник трафика не только в онлайн, но и для посадки в зал.

Внутри сценария доступны разнообразные фильтры для поиска заведений. Можно искать заведения по национальным кухням, конкретным блюдам, наличию караоке или кальяна, детского меню, и даже по поводам: бизнес-ланч, романтический ужин и другое.

Дополнительно сервис формирует отдельную подборку «Для вас», основанную на нейросети Яндекса — с ее помощью пользователь получает персональные рекомендации. Нейросеть анализирует несколько сотен факторов — например, агрегированные данные о посещениях, историю поиска и просмотра, наиболее часто используемые фильтры. Всё это помогает алгоритму подобрать заведения, которые могут понравиться конкретному человеку, а также позволяет разнообразить рекомендации для клиента и познакомить его с ресторанами, про которые он ещё не знает. Кроме того, в путеводителе можно найти и анонсированный в декабре 2023 г. Ultima Guide — подборку 50 лучших ресторанов Москвы, отобранных по специальной методологии, в основе которой нейросеть и голоса пользователей и экспертов.

Путеводитель содержит информацию о более чем 75 тыс. ресторанов и кафе — это порядка 80% от всех заведений по всей стране. Каждая карточка ресторана или кафе содержит детальную информацию о заведении. Контент в карточках ресторанов из Яндекс Карт дополняется данными из «Еды» и редакционным контентом.