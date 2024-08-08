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Рестораны в «Яндекс Еде» смогут запускать продвижение с оплатой за реальные заказы

В «Яндекс Еде» у ресторанов-партнеров сервиса появилась новая модель продвижения — теперь оплата будет списываться, если клиент совершил заказ. Благодаря новой модели заведения смогут занять более высокое место в поисковой выдаче и вместе с этим — получить больше заказов. Раньше партнеры сервиса платили за определенное количество кликов, которые карточка заведения получала с помощью продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

По данным «Яндекс Еды», в 67,4% случаев на принятие решения о заказе влияет место ресторана в выдаче — на главной странице, в разделе «Рестораны» и в поиске. А 75% заказов приходятся на заведения, которые занимают первые 25 мест в выдаче. Благодаря продвижению по новой модели заведения смогут подняться на определенную позицию в выдаче на сайте и в приложении «Еды». Например, ресторан может занять первое место в блоке «Вы заказывали» или поднять свою карточку выше карточек других заведений в других разделах. Позицию в выдаче определяет аукцион — алгоритм, который анализирует предпочтения конкретного клиента, вероятность оформления заказа и размер установленной ставки. Ресторан может выбрать размер ставки или воспользоваться рекомендациями сервиса: чем конкурентнее будет ставка, тем больше показов получит карточка заведения.

Также партнеры теперь могут удобнее оплачивать продвижение: цена будет вычитаться автоматически из стоимости заказа. Данные по расходам будут отображаться в формате отчетов. Так они станут более прозрачными и понятными, а партнеры смогут ориентироваться на количество полученных заказов при выборе плана продвижения. Это поможет оптимизировать затраты и увеличить эффективность стратегии.

Новая модель уже доступна ресторанам-партнерам «Еды» в личном кабинете заведения.

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