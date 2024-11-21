Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Нижнего Новгорода

Жители и гости Нижнего Новгорода теперь могут выбирать рестораны с помощью Ultima Guide от «Яндекс Еды» — ресторанного путеводителя по 20 лучшим заведениям города. Сервис выбрал их с помощью нейросети и голосования среди экспертов и пользователей. Гид будет полезен тем, кто хочет открыть новые для себя заведения города или посетить лучшие рестораны Нижнего Новгорода. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

В Ultima Guide по Нижнему Новгороду попали не только рестораны высокой кухни, но и заведения в среднем и недорогом ценовом сегменте — они составляют 70% гида. Например, Negroni Bar & Enoteca с традиционными итальянскими блюдами по авторским рецептам. В список вошло также и кафе «Вспышка», в котором можно попробовать пышки с паштетом и огурцом, рыбой и сливочным сыром и другими топпингами. Еще в гиде можно найти ресторан Red Wall c собственной фермой и блюдами из локальных ингредиентов: например, сыров от нижегородской сыроварни.

Рестораны для гида выбирали в несколько этапов. Сначала нейросеть проанализировала порядка 1,2 тыс. заведений Нижнего Новгорода по более чем 100 критериям: например, по отзывам и рейтингу в «Яндекс Картах», количеству посещений. Так были отобраны свыше 120 ресторанов-претендентов, а затем было проведено голосование. В нем участвовало более 20 местных рестораторов, шефов и других экспертов локального рынка, а также около шести тыс. пользователей, которые взаимодействовали с заведениями через сервисы «Яндекса». Они оценивали меню, сервис, дизайн и атмосферу ресторанов. Решающими параметрами являлись блюда и их вкус. Итоги голосования подсчитала собственная модель оценки «Яндекса», проверила их компания «Яков и Партнеры». Методологию отбора помогла создать Екатерина Пугачева, председатель жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии.

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях
Генеративный ИИ

Некоторые заведения получили награды в дополнительных номинациях: «Лучший интерьер», «Превосходный сервис», «Необыкновенная атмосфера» и «За активность в Яндекс Картах». Также все заведения получили награду в виде сферы-жемчужины из латуни. С помощью такого знака отличия жители и гости города смогут сразу определить локальные «жемчужины гастрономии».

Ранее Ultima Guide появился в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске. В 2025 г. он появится еще в пяти городах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Google 15 лет дрессирует сотрудников: Нужно постоянно чистить переписку и не болтать лишнего

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов»

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще