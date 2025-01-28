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Пугачева Екатерина



28.01.2025 «Яндекс Еда» представила обновленный список топ-50 ресторанов Москвы 1
21.11.2024 «Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Нижнего Новгорода 1
24.04.2024 «Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по Санкт-Петербургу — он подскажет лучшие заведения города 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пугачева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7356 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2999 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 865 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 500 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1878 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 259 1
Европа Восточная 3076 1
Индия - Bharat 5451 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5002 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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