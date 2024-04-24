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«Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по Санкт-Петербургу — он подскажет лучшие заведения города

Жителям и гостям Санкт-Петербурга теперь доступен ресторанный гид «Ultima Guide Яндекс Еда». В нем собраны 50 лучших заведений города. Сервис выбрал их с помощью нейросети, а также голосования среди экспертов и пользователей. Гид пригодится как знатокам петербургских ресторанов, желающим открыть новые для себя заведения, так и гостям северной столицы, которые хотят посетить ее лучшие рестораны. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Например, в гид попали такие признанные флагманы ресторанного рынка, как Birch, Harvest, Bourgeois Bohemian, Duo. В топе есть также Tandoor — один из старейших индийских ресторанов города, который работает уже 25 лет. В список вошли и два заведения от локальных барных мейджоров — мексиканская Paloma Cantina команды El Copitas и неоновая лапшичная Ultramen от Perfect Bars Team. Ещё в топе есть стильный китайский дайнер Tiger Lily, а также локаворский Animals, в котором готовят только из местных продуктов, и другие заведения.

Рестораны для петербургского гида выбирали в несколько этапов. Сначала нейросеть проанализировала больше 10 тыс. городских заведений по типу, отзывам в Яндекс Картах, заказам еды и посещаемости. Так сервис выбрал более 300 претендентов, а затем провёл голосование. В нём участвовали 60 ресторанных экспертов и около 18 тыс. пользователей. Среди пользователей голосовали те, кто чаще всего взаимодействовал с ресторанами-претендентами — например, делал в них заказы через «Еду» или оставлял отзывы о них в «Картах». Эксперты голосовали на сайте с большим количеством детальных вопросов в каждом блоке. Итоги голосования подсчитала специально разработанная модель оценки «Яндекса». Саму методологию гида помогла создать Екатерина Пугачева, председатель жюри The World's 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии. Результаты голосования проверили в компании «Яков и Партнеры».

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50 лучших ресторанов-победителей объявили на церемонии, посвященной выходу Ultima Guide в Санкт-Петербурге. Некоторые заведения не только попали в топ, но и получили награды в дополнительных номинациях — например, «Тёплый приём», «Вдохновляет на снимки», «На высшем уровне», «Доставка Ultima Яндекс Еда».

Топ петербургских ресторанов уже доступен в новом разделе «Гид» приложения «Яндекс Еды», а также на сайте «Открытая кухня» и в Яндекс Картах по запросу «Ультима гид» и под одноименной кнопкой в меню. Ранее Ultima Guide появился в Москве, скоро он выйдет и в других российских городах.

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