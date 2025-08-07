Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Еда» даст ресторанам инструмент конкурентного анализа

В личном кабинете сервиса «Яндекс Еда Вендор» появился новый инструмент — конкурентный анализ. В разделе наглядно представлены текущие бизнес-показатели самого ресторана и агрегированные данные о его потенциальных конкурентах. Партнеры «Яндекс Еды» смогут следить за своими позициями и общей ситуацией на рынке. Это поможет бизнесу вовремя принимать управленческие решения, которые позволят развиваться и наращивать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

«Яндекс Еда» обучила специальный алгоритм выделять в регионе кластер ресторанов со схожими клиентами, типом кухни и ценовой политикой. В новом разделе партнеры увидят агрегированные данные в своей нише — динамику заказов, выручки и среднего чека. Сервис покажет обобщенные метрики качества схожих заведений — рейтинг, доступность и время приготовления заказов, а также количество новых и вернувшихся клиентов. Рестораны смогут следить, как меняются их показатели на общем фоне в конкретный период — растут или снижаются.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

По данным «Яндекс Еды», порядка 70% партнеров хотели бы иметь возможность получать от сервиса аналитические данные. Например, суши-бар сможет отслеживать динамику среднего чека и количества заказов в аналогичных заведениях своего региона. Если конверсия у конкурентов начала расти, а у него осталась на том же уровне, — это сигнал проанализировать меню, обслуживание, отзывы пользователей, качество сборки или запустить акцию. Конкурентный анализ и другие дополнительные инструменты входят в платную подписку для партнеров. Расширенная функциональность позволяет также получать ежедневные выплаты, отвечать на отзывы пользователей, выдавать скидки на различные сегменты пользователей, генерировать описания блюд с помощью нейросети и получать важные уведомления в Telegram. Все это помогает достигать более высоких результатов в доставке. Ресторанам, которые только подключились к сервисам, «Яндекс Еда» дает возможность бесплатно протестировать дополнительные опции в течение месяца.

В приложении «Яндекс Еда Вендор» собраны все основные инструменты для работы партнеров с сервисами «Еда» и «Деливери». О новых возможностях команда сервиса рассказала в мае этого года на конференции «Тема Еды». Компания изучила потребности партнеров и внедрила нужные функции. Конкурентный анализ стал первым из нововведений. Позднее рестораны смогут предлагать свои идеи по улучшению приложения и голосовать за предложения других партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Wildberries строит штаб-квартиру в «Москва-Сити» рядом с Ozon

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Худший редизайн в истории». Разработчики нарочно испортили интерфейс Trello, чтобы пересадить пользователей на дорогую Jira

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще