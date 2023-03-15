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«Яндекс еда» будет развивать свой сервис для оплаты корпоративного питания под брендом «Ланч карта»

«Яндекс еда» теперь будет развивать собственный сервис для оплаты корпоративного питания под новым брендом «Ланч карта». Этот сервис начал работать прошлым летом и помогает сотрудникам разных компаний оплачивать питание на работе — например, покупки в микромаркетах офиса и заказы в ресторанах рядом с ним. Сервис растет — и новый бренд поможет «Еде» развивать его еще эффективнее.

Теперь у сервиса «Еды» для оплаты корпоративного питания есть название и логотип. Так «Еде» будет удобнее продвигать его среди бизнеса, а компаниям — проще узнать «Ланч карту» среди других сервисов. Поскольку офисные сотрудники чаще всего оплачивают с помощью этого сервиса «Еды» именно обеды, в название бренда вынесено привычное слово «ланч».

«Ланч карта» позволяет платить с помощью QR-кода: нужно на кассе отсканировать этот код телефоном и заплатить в приложении «Еды». Деньги списываются с корпоративного счета компании. Она может установить для сотрудников ежедневный лимит расходов и выбрать дни, в которые будет действовать «Ланч карта» — к примеру, только по будням.

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