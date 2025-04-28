Metro, «Яндекс Еда» и «Деливери» расширили зону доставки

Доставка из торговых центров Metro стала доступна большему числу москвичей и жителей области. Теперь заказать товары из магазинов сети можно во всех округах столицы, кроме Троицкого, и в 10 округах Московской области – в Красногорске, Балашихе, Раменском, Жуковском и др. Раньше доставка была доступна только в Южном округе Москвы.

С начала 2025 г. к «Яндекс Еде» и «Деливери» подключились 11 торговых центров Metro в Москве и области. Покупателям уже доступны для заказа более 23 тыс. товаров разных категорий, в том числе собственных торговых марок Metro Chef и Rioba. Товары из Metro с доставкой за один-два часа можно заказать в приложениях «Еды» и «Деливери» в разделе «Продукты». Крупные заказы будут привозить автокурьеры-партнеры «Еды» и «Деливери».