Клиентам «Яндекс Еды» и «Деливери» стала доступна доставка из сети магазинов группы «М.Видео-Эльдорадо»

Клиенты «Яндекс Еды» и «Деливери» теперь могут купить товары из ассортимента «М.Видео». К заказу доступно более 6000 позиций: смартфоны и гаджеты, компьютеры и ноутбуки, устройства для умного дома и другая электроника. Благодаря этому клиенты сервисов получат доступ к более широкому ассортименту, а «М.Видео» — возможность выйти на новую аудиторию. Сейчас ежемесячная аудитория «Яндекс Еды» и «Деливери» составляет 20 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс фудтеха».

К доставке уже подключены 30 магазинов в Москве и еще 24 магазина в Санкт-Петербурге, Казани, Омске и других городах-миллионниках России. Найти товары можно в разделе «Электроника». Доставка не включает в себя крупногабаритные товары, клиентам доступны товары весом до 30 кг. Заказ доставит автокурьер, сотрудничающий с сервисами, за 1–2 часа.

«Яндекс Еда» и «Деливери» регулярно расширяют количество партнеров и добавляют их товары в свой ассортимент. В 2025 г. сервисы планируют расширить региональное покрытие доставки товаров из категории «Электроника» и подключить к доставке магазины сети «Эльдорадо».