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В «Яндекс Еде» и «Деливери» появились созданные «Алисой» букеты цветов

В «Яндекс Еде» и «Деливери» появились созданные «Алисой» букеты цветов. Ко Дню всех влюбленных московские флористы создали букеты с помощью приложения «Алиса» с опцией «Про». Они воспользовались виртуальным ассистентом, чтобы придумать цветочные композиции, и выбрали 20 дизайнов букетов, которые подойдут для праздника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виртуальный ассистент сгенерировал варианты композиций из доступных в магазине цветов и придумал названия для них. Затем флористы брендов «Ирис», «Простоцветы» и Roots отобрали и собрали понравившиеся букеты. Так появились, например, «Кибер-романтика» — сочетание гвоздик, гиперикума, гипсофилы и кустовых роз, и букет «Нежный рассвет», в который тоже вошли гвоздики и кустовые розы, а еще эустомы, листья фисташки и эвкалипта. Их стоимость варьируется от пяти до 10 тыс. руб.

Клиентам будет доступна опция «заказать заранее» — букет привезут в удобный для пользователя временной слот.

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