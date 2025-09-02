Заведения Perelman, Александра Оганезова, Ginza Project и другие ресторанные группы начали принимать бронирования через «Яндекс Еду»

Пользователи «Яндекс Еды» могут забронировать стол в заведениях ведущих ресторанных групп России. К услуге подключились московские Perelman, рестораны Александра Оганезова, петербургские Ginza Project и Italy&Co, а также красноярский Berrywood. Гости могут выбрать любимый ресторан и забронировать в нем столик за несколько секунд прямо в приложении, а заведения получат новый канал привлечения аудитории.

Бронирование через «Еду» открывает ресторанам доступ к многочисленной аудитории сервисов «Яндекса». Функционал помогает автоматизировать процессы резерва столиков и сбора статистики по броням, снижая нагрузку на персонал. Гости этих заведений получают оперативное подтверждение брони, напоминания о визите и могут самостоятельно управлять деталями резерва. На данный момент уже более 1,5 тыс. ресторанов принимают брони из «Яндекс Еды».

Чтобы зарезервировать столик, нужно перейти в раздел «Куда сходить» в приложении «Еды» или супераппе «Яндекс Go», затем открыть вкладку «Бронь». Там пользователь может выбрать заведение, подходящую дату и временной слот, указать количество гостей и свои пожелания и оформить бронь стола. Так весь процесс бронирования становится удобнее и быстрее — клиент может самостоятельно вносить изменения, при этом ему не нужно искать контакты заведения и звонить в ресторан. А за совершенный резерв пользователи сервиса могут получить баллы «Плюса».

В Москве через «Яндекс Еду» теперь можно забронировать стол в заведениях Владимира Перельмана — от современного европейского бистро Sage до рыбного ресторана «Рыба моя». Также в столице доступны для бронирования рестораны Александра Оганезова, включая Remy Kitchen Bakery с блюдами на открытом огне и авторской выпечкой. В Санкт-Петербурге пользователи могут зарезервировать стол в заведениях Ginza Project — сети кавказских ресторанов «Пряности&Радости» или «Баклажан» с восточной кухней. Поклонники средиземноморской гастрономии смогут забронировать столик в ресторанах группы Italy&Co: семейных ресторанах Italy или светском Salone Pasta&Bar. В Красноярске стали доступны заведения Berrywood — от ресторана современной сибирской кухни Tunguska до русского гастробистро Sadko.