Россияне сэкономили более 210 млн с помощью технологий снижения стоимости доставки в «Яндекс Еде»

В «Яндекс Еде» развивают логистические технологии, которые помогают пользователям сэкономить на доставке и делают эту услугу доступнее. Среди таких способов тариф «Выгодно», при его выборе заказ везут немного дольше — 1–1,5 часа, — а стоимость доставки становится ниже на 30%. Аналитики компании подсчитали, насколько популярен тариф «Выгодно» у пользователей и сколько им удалось сэкономить. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Благодаря тарифу «Выгодно» с осени 2024 г. пользователи «Яндекс Еды» сэкономили свыше 210 млн руб., сделав более 6 млн заказов.

Тариф «Выгодно» действует только в зонах доставки пешими и велокурьерам: на такие районы приходится большинство заказов на сервисе. Благодаря такому технологическому инструменту у Еды есть больше времени, чтобы найти курьера на конкретный заказ. Для курьеров и ресторанов заказ выглядит как и при стандартном тарифе: заведение начинает готовить еду только после назначения курьера, а значит, еда не остынет в дороге.

Тарифом можно пользоваться как при заказе из магазинов (на них приходится 60% «выгодных» заказов), так и из ресторанов. При заказе с тарифом «Выгодно» пользователи выбирают фастфуд, пиццу и блюда европейской кухни. Чаще всего тариф используют в городах-миллионниках: лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

По данным сервиса, пользователи чаще используют тариф вечером в период с 18:00 до 19:00, например, когда едут домой с работы. В периоды пикового спроса тариф становится более доступным: максимально стоимость доставки сокращалась в дни 14 и 23 февраля в вечернее время.

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

«Яндекс Еда» начала тестировать новый тариф доставки «Выгодно» осенью 2024 г. Благодаря такому инструменту сервис с помощью технологий снижает нагрузку на свою логистическую систему, а клиенты ― экономят на доставке еды, когда она не нужна срочно и есть возможность подождать.

Сервис последовательно занимается развитием технологий для снижения стоимости доставки для пользователей. Например, помимо тарифа «Выгодно» в приложении есть подборка мест с бесплатной доставкой во время повышенного спроса, бесплатные опции самовывоза или доставка роботом.

В результате только в первом полугодии 2025 г. стоимость доставки из ресторанов курьерами-партнерами «Яндекс Еды» снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

