Клиенты «Яндекс Еды» смогут создавать и делиться своими подборками ресторанов

Клиенты «Яндекс Еды» теперь могут создавать собственные подборки ресторанов, делиться ими и сохранять себе рекомендации других пользователей. Благодаря этому на сервисе станет еще удобнее выбирать заведения, а также открывать для себя новые через подборки других людей. Для ресторанов попадание в коллекции — это возможность увеличить количество заказов и привлечь новых гостей в офлайне. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы добавить заведение в подборку, нужно обновить приложение и быть авторизованным пользователем «Яндекс Еды». Далее появится возможность нажать на значок закладки в ленте ресторанов или карточке заведения: сервис предложит добавить его в коллекции «Хочу сходить», «Хочу заказать», если у ресторана есть услуга доставки, или создать свою. Например, пользователь может придумать тематические подборки «Сходить на выходных» или «Завтрак с друзьями». Если выбрать настройку доступа «Могут видеть другие», то списком можно будет поделиться с другими. Сохранить чужую подборку можно и себе — количество сохранений будет отображаться в описании коллекции. Найти сохранеённые и личные подборки можно в боковом меню приложения в разделе «Коллекции», а также в разделе «Гид».

Составить авторскую подборку мест для посещения можно с помощью раздела «Гид» в приложении «Еды». В нем собрана информация о более чем 75 тыс. ресторанов и кафе — это порядка 80% от всех заведений по всей стране. Проще выбрать подходящее заведение можно, ориентируясь на персональные рекомендации от нейросети или используя фильтры: они подберут места по виду кухни или, например, по типу заведения.

По данным «Еды», 67% пользователей выбирают рестораны и кафе по на рекомендациям знакомых. Поэтому сервис решил создать раздел, с помощью которого можно делиться популярными и любимыми заведениями. Раздел «Коллекции» будет развиваться: например, «Еда» планирует добавить в «Гид» ленту с популярными среди клиентов подборками.