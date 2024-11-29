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Жители и гости Нижнего Новгорода теперь смогут заказать доставку авторских блюд из ресторанов от «Ultima Яндекс Еды»

Жители и гости Нижнего Новгорода теперь могут заказывать авторские блюда из популярных ресторанов города в «Ultima Яндекс Еде». Заказы будут доставлять в термоконвертах и специальных картонных боксах — так блюда останутся горячими и доедут до клиента в том виде, в котором их задумал шеф. Сервис поможет, когда хочется попробовать особенные блюда, но нет возможности пойти в ресторан. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

«Ultima Яндекс Еда» уже сотрудничает с более чем 25 ресторанами в Нижнем Новгороде: Red Wall, Dodici Group, Berezka Group и др. Некоторые заведения впервые начали работать с доставкой. Например, из ресторана «Кусто» теперь можно заказать палтус с молодым картофелем, спаржей и соусом из разной икры, а из Yale — кулебяку с томленым арзамасским гусем, тушеной капустой и жареными грибами. Благодаря запуску «Ultima Яндекс Еды» нижегородцы теперь могут заказать авторские блюда от лучших шеф-поваров города.

Сейчас доставка «Ultima Яндекс Еда» работает в нескольких районах города: Нижегородском, Советском и Приокском. В будущем сервис планирует расширять зону доставки и список ресторанов-партнеров.

По данным «Яндекс Еды», у ресторанов, которые подключаются к доставке Ultima, средний чек увеличивается на 12%. Продажи у таких заведений вырастают в среднем на 58%.

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Каждый заказ из «Ultima Яндекс Еды» упаковывают так, чтобы сохранить качество блюда при доставке. Сначала блюдо кладут в термоконверт, а затем — в картонный бокс, который размещается в курьерской сумке. Бокс, в котором приходит заказ, сделан из экологичных материалов: его можно сдать на переработку или, например, использовать для хранения.

Клиентам «Ultima Яндекс Еды» доступна отдельная служба поддержки. Например, если заказ задержится или ресторан не сможет приготовить выбранное блюдо, сервис сразу свяжется с курьером или заведением и решит вопрос как можно скорее.

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