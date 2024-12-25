Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Курьеры «Яндекс Еды» смогут накопить на мечту с помощью чаевых

«Яндекс Еда» расскажет, о чем мечтают доставщики. После получения заказа получатель сможет увидеть, на что копит курьер. При желании можно оставить чаевые и помочь осуществить мечту.

Чаще всего курьеры, сотрудничающие с «Яндексом», хотят накопить на обучение, путешествия, транспортные средства (велосипед или машину). Среди желаний, например, есть мечта накопить на свадьбу и желание купить подарок родителям. О своих мечтах курьеры могут рассказать в приложении «Яндекс Про», в котором они принимают заказы от сервиса. Новый функционал способствует развитию культуры чаевых.

Безналичные чаевые для курьеров действуют в сервисе с 2020 г. После доставки заказа можно оставить фиксированную сумму на выбор или предложить свою. Всю сумму чаевых полностью получает доставщик. С начала года покупатели в «Яндекс Еде» и «Лавке» оставили для курьеров более 640 млн руб. чаевых.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще