Курьеры «Яндекс Еды» смогут накопить на мечту с помощью чаевых

«Яндекс Еда» расскажет, о чем мечтают доставщики. После получения заказа получатель сможет увидеть, на что копит курьер. При желании можно оставить чаевые и помочь осуществить мечту.

Чаще всего курьеры, сотрудничающие с «Яндексом», хотят накопить на обучение, путешествия, транспортные средства (велосипед или машину). Среди желаний, например, есть мечта накопить на свадьбу и желание купить подарок родителям. О своих мечтах курьеры могут рассказать в приложении «Яндекс Про», в котором они принимают заказы от сервиса. Новый функционал способствует развитию культуры чаевых.

Безналичные чаевые для курьеров действуют в сервисе с 2020 г. После доставки заказа можно оставить фиксированную сумму на выбор или предложить свою. Всю сумму чаевых полностью получает доставщик. С начала года покупатели в «Яндекс Еде» и «Лавке» оставили для курьеров более 640 млн руб. чаевых.