«Яндекс Еда» запустила платформу краудсорсинга: рестораны предложат новые функции, а сервис их реализует

Рестораны-партнеры «Яндекс Еды» смогут предлагать новые функции в приложении для управления заказами. В специальном разделе они будут делиться своими вариантами, как сделать работу с личным кабинетом удобнее и эффективнее. А также голосовать за идеи своих коллег. Команда «Яндекс Еды» возьмет в проработку самые востребованные и актуальные для большинства решения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Отправить свое предложение в новом разделе «Предложить идею» сможет любой ресторан вне зависимости от региона, размера бизнеса и продолжительности сотрудничества с сервисом. Для этого нужно заполнить специальную форму в личном кабинете, после чего идея поступит на модерацию. Одобренные заявки появятся на общей доске с идеями, где остальные партнеры смогут с ними ознакомиться и отдать голос за наиболее интересные из них. За один проект можно отдать только один голос один раз.

На общей доске идеи сортируются по приоритету — он зависит от количества голосов и сложности реализации: высокий, средний, низкий. Новые идеи, за которые еще никто не голосовал, на старте получают низкий приоритет. Чем актуальнее задача для других партнеров, тем больше вероятность, что она пойдет в разработку. Приоритет и место в рейтинге меняется по мере того, как предложение набирает голоса. Команда «Яндекс Еды» будет регулярно отбирать востребованные идеи — впервые это состоится в декабре 2025 г. Рассмотренные предложения получат статус «Завершено» и будут доступны в соответствующем разделе.

«Яндекс Еда» регулярно собирает обратную связь с партнеров на профильных мероприятиях и проводит исследования. Рестораны делятся опытом работы с «Яндекс Едой» и рассказывают, что можно улучшить. Одна из идей — функция для быстрого обновления меню в сервисе для крупных сетей ресторанов — сейчас она уже в работе и будет доступна партнерам в сентябре 2025 г.

