Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Как предотвратить проникновение коронавируса в офисы и на предприятия? Об этом расскажут эксперты Dahua Technology на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях»

Бизнес Техника

Covid-19 заставил предприятия и организации внести изменения в систему организации работы персонала. Теперь компании вынуждены не только обеспечивать своих сотрудников средствами для эффективного труда, но и сделать этот труд безопасным, поставив мощную защиту от коронавируса. 26 мая на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях» Dahua Technology представит современные решения для мониторинга температуры тела и распознавания лиц, обеспечивающие доступ на рабочую территорию.

Контролировать состояние персонала можно как ручными аппаратами, так и бесконтактными напольными и настенными терминалами, специальными турникетами. Все устройства обеспечивают точное и быстрое автоматическое определение температуры сразу нескольких человек. Диапазон мониторинга – от 30°C до 45°C, точность ±0.5℃. Терминалы также имеют функцию сбора статистики (количество лиц в базе может достигать 100 тысяч) и автоматический механизм раннего предупреждения, снижающий риск перекрестной инфекции.

Поскольку терминалы предназначены для размещения в различные рода учреждениях, одна из их отличительных особенностей – простота использования. По словам заместителя начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Романа Горпинченко, данные решения могут применяться в больницах, на предприятиях, в транспорте, образовательных учреждениях, армии и др.



Другие материалы рубрики

МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux

МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда

Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации

Российский сотрудник Nvidia проболтался о финансовых махинациях компании. Инвесторы решили ее засудить

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках