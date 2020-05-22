Как предотвратить проникновение коронавируса в офисы и на предприятия? Об этом расскажут эксперты Dahua Technology на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях»

Covid-19 заставил предприятия и организации внести изменения в систему организации работы персонала. Теперь компании вынуждены не только обеспечивать своих сотрудников средствами для эффективного труда, но и сделать этот труд безопасным, поставив мощную защиту от коронавируса. 26 мая на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях» Dahua Technology представит современные решения для мониторинга температуры тела и распознавания лиц, обеспечивающие доступ на рабочую территорию.

Контролировать состояние персонала можно как ручными аппаратами, так и бесконтактными напольными и настенными терминалами, специальными турникетами. Все устройства обеспечивают точное и быстрое автоматическое определение температуры сразу нескольких человек. Диапазон мониторинга – от 30°C до 45°C, точность ±0.5℃. Терминалы также имеют функцию сбора статистики (количество лиц в базе может достигать 100 тысяч) и автоматический механизм раннего предупреждения, снижающий риск перекрестной инфекции.

Поскольку терминалы предназначены для размещения в различные рода учреждениях, одна из их отличительных особенностей – простота использования. По словам заместителя начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Романа Горпинченко, данные решения могут применяться в больницах, на предприятиях, в транспорте, образовательных учреждениях, армии и др.