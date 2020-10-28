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5 ноября 2020 г. Dahua Technology проведет конференцию «Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики»

Безопасность Техническая защита Техника

Приглашаем вас погрузиться в мир технологий искусственного интеллекта от мирового производителя систем безопасности Dahua Technology. Современные интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют обеспечить безопасность различных объектов инфраструктуры на совершенно новом уровне. Решения с использованием видеоаналитики и передовые технологии в области обработки видеоизображения открывают новые возможности для различных сфер бизнеса.

Конференция пройдет в онлайн-формате с элементами виртуальной реальности. Эксперты Dahua расскажут о новейших разработках компании, которые уже применяются на объектах по всему миру и впервые были представлены в России в 2020 г.

Линейки продукции WizSense и WizMind от Dahua Technology — это широкий ряд продукции и решений с искусственным интеллектом, помогающих распознавать с высокой точностью лица людей и автомобили, осуществлять сбор и анализ метаданных.

Новейшая линейка TiOC – это разработки на стыке технологий с применением искусственного интеллекта, активного сдерживания для охраны периметра, а также круглосуточное видеонаблюдение в полноцветном режиме Full-color.

Короткие видеоролики продемонстрируют преимущества технологий IMOU и EZ-IP для малого и среднего бизнеса.

Эксперты Dahua расскажут о преимуществах HDCVI 6.0 – собственной технологии передачи аналогового видеосигнала c возможностью передачи данных разрешением 4K в реальном времени. Технология HDCVI признана мировым стандартом в 2012 г. и с тех пор постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать высоким требованиям к стандартам передачи данных.

Завершающей темой станет презентация успешных кейсов Dahua: от тепловизионных решений на инфраструктурных объектах до видеонаблюдения на предвыборных участках и интеграции решений для конкретных отраслей.

На конференции ожидается демонстрация виртуального шоурума Dahua Technology.

Ждем вас 5 ноября 2020 г. в 14:00 на Cnews.Conferences.



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