Dahua Technology представит на конференции «Цифровая трансформация в новых условиях» интеллектуальные устройства для контроля заболевших COVID-19

Стремительное распространение COVID-19 стало вызовом для всего общества. Dahua Technology представит решения, которые жизненно необходимы для выявления заболеваемости коронавирусом, на онлайн-конференции CNews 14 мая 2020 года. Разработки компании помогут бороться с пандемией не только на этапе выхода на плато, но и в дальнейшем, в периоды высокого риска заболеваемости.

Интеллектуальные камеры Dahua распознают лица и подсчитывают количество людей, в том числе в масках, в режиме реального времени. Когда количество посетителей превышает пороговое значение, камера подает звуковой и световой сигналы. Кроме того, некоторые камеры поддерживают функцию двусторонней голосовой связи.

«Видеокамеры являются оптимальным решением для установки в местах массового скопления людей. Когда количество присутствующих или плотность в отведенной зоне превышает пороговое значение, камера запускает сигнализацию, чтобы предупредить толпу о необходимости разойтись», – отмечает Константин Кошелев инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus, который представит ИТ-решения компании на предстоящей конференции.

Система способна распознать до 1024 человек. Она поддерживает AR-функции, повышая эффективность команд. Камера Hubble оборудована 32-мегапиксельной и 8-мегапиксельной панорамной оптикой и совместима с PTZ-камерой.

Разработка Dahua Technology также позволяет контролировать скопление людей внутри помещения, определяя расстояние между людьми. При этом возможно задание этой дистанции от 10 до 600 см для оповещения присутствующих о нарушении установленных границ.

Искусственный интеллект в камерах помогает проводить анализ происходящего: включены функции обнаружение падения, насилия, приближения людей к зоне обслуживания и др.

Данные решения обеспечивают круглосуточный контроль отведенного периметра в режиме реального времени, экономя затраты на персонал. Интеллектуальные камеры Dahua могут быть использованы как государственными структурами, так и бизнесом.