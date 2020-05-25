IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным

Пандемия коронавируса стала причиной повышения спроса на интеллектуальные видеокамеры: круглосуточное наблюдение за больными важно не только для родственников, но и для медицинских работников. 26 мая на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» Dahua Technology представит решения, которые позволят обеспечивать постоянный присмотр за теми, кто нуждается в помощи.

Благодаря применению облачных технологий в камерах IMOU клиент может контролировать происходящее в клинике или доме из любой точки мира в любое время. Оптимальным решением для больниц или для ситуаций, требующих присутствия сиделки, является камера Cue 2, которая охватывает все помещение, а не только место, где установлена. Для обеспечения двусторонней связи в камеру встроены динамик и микрофон с опцией эхоподавления. Это позволяет пациенту своевременно обращаться к врачу, задавать вопросы, сообщать о своем состоянии.

Специальные настройки в камере дают возможность отправлять сообщение на смартфон пользователя, если в комнате отмечены необычные звуки (к примеру, человеку стало плохо, он стал задыхаться или кричать). Также камера определяет и снимает людей, которых не должно быть в помещении.

Для присмотра за пожилыми людьми разработана и поворотная IP-камера Ranger 2 с обзором 360°. Наличие функции Full Ranger обеспечивает полную видимость без слепых зон, а разрешение Full HD позволяет четко видеть на экране все происходящее и днем, и ночью. Эта модель имеет датчик движения и встроенную сирену. Камера может безостановочно работать и вести круглосуточную запись в течение недели. Все события фиксируются в собственном «облаке».

О том, как еще современные видеокамеры могут помочь медучреждениям и обычным пользователям в связи с экспоненциальным ростом числа инфицированных COVID-19, на онлайн-конференции CNews расскажет Константин Кошелев, инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus.