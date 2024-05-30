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Treolan расширяет сотрудничество с Dahua Technology

Компания Treolan объявила о расширении контракта с Dahua Technology. Теперь для партнеров дистрибьютора стали доступны твердотельные накопители (SSD) и оперативная память для ПК и ноутбуков, карты памяти и USB-флеш-накопители.

Компания Dahua Technology начала свой бизнес в 2001 г. В России компания работает с 2015 г., а в 2023 г. вендор представил для российского рынка новое направление Dahua Memory.

Подписание нового соглашения предоставит Treolan возможность расширить ассортимент, повысить стабильность складского наличия оборудования с сохранением возможности проводить гибкую ценовую политику.

Самые ходовые модели SSD и оперативной памяти с июня будут доступны для заказа со склада дистрибьютора. Под заказ уже сейчас доступен весь ассортимент Dahua Memory. Гарантийное обслуживание продукции осуществляется в фирменном авторизованном сервисном центре «Дахуа Текнолоджи Рус» в Москве.

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Марк Кельин, менеджер по продукции Treolan, сказал: «В настоящее время на российском рынке памяти появляется множество новых игроков как с зарубежными брендами, так и с отечественными собственными торговыми марками. Конкуренция обостряется, особенно в бюджетном сегменте. В таких условиях незаменимой оказывается возможность предложить решение с полноценной гарантией и хорошим соотношением цена/качество от бренда, успевшего заработать имя на российском рынке. Мы рады расширить сотрудничество с Dahua Technology по новым продуктам».

Дмитрий Колесников, региональный менеджер по продажам Dahua Technology, отметил: «Компания Dahua Technology рада объявить о присвоении Treolan статуса авторизованного дистрибьютора Dahua Memory на территории РФ. Этим шагом вендор подчеркивает серьезность своих намерений укрепить бизнес на территории России».

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