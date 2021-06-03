Высокочувствительные металлодетекторы Dahua

Новую линейку металлодетекторов, представила Dahua Technology. В ее состав входят шесть арочных металлодетекторов, в том числе два с контролем температуры тела, и один ручной металлодетектор.

Представленные арочные металлодетекторы представляют собой высокоэффективные устройства досмотра и отличаются количеством зон обнаружения, которые позволяют точно идентифицировать на теле место нахождения металлических предметов. Они обладают высокой чувствительностью к металлическим предметам, малым весом, высокой помехоустойчивостью и стабильностью работы. Младшая модель ISC-D206 имеет 6 зон обнаружения, ISC-D218 и ISC-D718 – 18 зон обнаружения, а старшая модель ISC-D733 поддерживает 33 зоны обнаружения. В двух моделях с постфиксом -T (ISC-D718-T и ISC-D733-T) реализован автоматический мониторинг температуры тела. В них используется тепловизионная IP-видеокамера с двумя объективами. Она представляет собой интегрированное решение, состоящее из видеокамеры и тепловизора, которое способно работать даже в полной темноте как внутри, так и вне помещений. Дистанция мониторинга оставляет от 0.5 м до 2 м, точность достигает ±0.5°C. При использовании источника излучения эталонной температуры точность можно улучшить до ±0.3°C

Арочный металлодетектор Dahua

Арочные металлодетекторы предназначены для использования на ключевых объектах транспортной инфраструктуры, таких как вокзалы, автовокзалы, станции метрополитена, а также в государственных учреждениях, выставочных центрах, конгресс-центрах, на стадионах, в школах и в других подобных сценариях применения.

Ручной металлодетектор ISC-H001 позволяет очень точно локализовать металлические предметы и при необходимости дополняет арочные металлодетекторы. Он работает автономно от батареи и отличается компактностью и расширенным диапазоном сканирования.

Ручной металлодетектор Dahua ISC-H001

Его можно использовать без дополнительной настройки для быстрого и точного нахождения металла. Благодаря высокой чувствительности он обнаруживает даже мелкие металлические предметы размером с иголку или бритвенное лезвие. Ручной металлодетектор оснащен звуковой, световой и вибрационной сигнализацией с возможностью отключения и независимой регулировки.