Компания Dahua Technology представила партнерскую программу для профессионалов рынка видеонаблюдения

DH Partner App – мобильное приложение от Dahua Technology, которое позволяет оперативно получать информацию о продукции компании на смартфонах и планшетах, накапливать бонусные баллы и обменивать их на подарки. Новое приложение доступно как в Google Play, так и App Store и его можно использовать сразу после загрузки, но все партнерские функции будут доступны только после завершения регистрации. Обработка заявки регистрации занимает один-два дня.

В DH Partner App присутствует разделы, посвященные продукции, отраслевым решениям, политике каналов и наградам, которые выдаются на накопленные баллы. Раздел с продукцией будет наиболее интересен инженерам и менеджерам, которые подбирают продукты под конкретные проекты. Специально для этого был создан удобный фильтр по техническим параметрам, который позволяет быстро выбрать нужные продукты, удовлетворяющие заданным критериям поиска. Кроме того, для удобства подбора есть возможность проводить сравнение продуктов.

В разделе отраслевых решений можно быстро посмотреть и продемонстрировать своим клиентам готовые решения на основе оборудования Dahua для различных сфер деятельности, таких как розничная торговля, нефтегазовая отрасль, банковская сфера.

DH Partner App позволяет оперативно получать информацию о продукции компании на смартфонах и планшетах, накапливать бонусные баллы и обменивать их на подарки

Чтобы получить бонусные баллы, необходимо зарегистрироваться в приложении и отсканировать в нем штрих-код, нанесенный на коробку с продукцией Dahua. Этим приложением могут пользоваться не только официальные партнеры Dahua. Более того, оно в большей степени рассчитано на представителей монтажных организаций, то есть инженер или менеджер перед отгрузкой товара конечному пользователю сканирует штрих-код и соответственно получает за это бонусные баллы пропорционально стоимости продукции. При этом повторно отсканировать эти штрих-коды не получится.

В партнерской программе участвует всё оборудование Dahua, выпущенное после сентября 2018 года, в том числе бренды EZ-IP и IMOU. После сканирования штрих-кода проходит около суток, прежде чем будут начислены бонусные баллы. Обратите внимание, что баллы не начисляются при повторном сканировании, несовпадении страны (продукт был неправильно ввезен и официально не поставляется в выбранную страну), или в том случае, если продукт не участвует в программе.

В мобильном приложении в разделе наград можно посмотреть и выбрать подарки за накопленные бонусные баллы. В настоящее время это подарочные карты известных торговых сетей. Бонусные баллы накапливаются в течение года и за это время должны быть использованы. Так как все подарки доступны в электронном виде, пользователю приложения для их получения достаточно только адреса электронной почты.

Еще один раздел мобильного приложения, который позволяет накапливать бонусные баллы, предназначен для регистрации проектов. При этом в нем можно будет зарегистрировать даже небольшие проекты. В случае успешной реализации проекта за него также будут начислены бонусные баллы. На данный момент эта функция проходит тестирование и будет доступна с ближайшим обновлением. Загрузить мобильное приложение DH Partner App вы можете по QR-коду: