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Advantech представила свои решения на IoT & AI World Summit Russia 2019

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Advantech стала официальным партнером IoT & AI World Summit Russia 2019 - III Всемирного цифрового Саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту, проходящему в Казани 1 и 2 октября.

Компания представила свои разработки и решения промышленной автоматизации на тематической выставке саммита. Решениями Advantech активно интересовался Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Генеральный директор Advantech в России Винсент Чанг и руководитель направления IIoT северо-западного отделения Advantech Рамиль Рахманкулов обсудили с министром внедрение умных технологий для города и области и возможности реализации совместных проектов.

В рамках саммита представители IT-компаний, власти и бизнеса обсуждали развитие сферы больших данных и искусственного интеллекта, цифровое правительство, цифровизацию промышленности и экосистемы вокруг промышленных предприятий, а также цифровую трансформацию бизнеса. На площадке «IoT экосистемы и технологии» выступил с докладом о цифровой экономике Рамиль Рахманкулов. Топ-менеджер Advantech рассказал о цифровой трансформации с помощью промышленного интернета вещей, актуальной теме для всех компаний, связанных с искусственным интеллектом, машинным обучением, Big data, элементами «умного города» и автоматизированным производством.

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На IoT & AI World Summit Russia 2019 компания Advantech представила свои решения и лучшие работы по результатам международного конкурса Advantech AIoT InnoWorks, который проводится одновременно в Японии, Южной Корее, Китае, России, Вьетнаме и Тайване. Программа поощряет стартапы со стороны студентов и даёт возможность на практике обучиться современным технологиям, которые предоставляет компания Advantech.



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