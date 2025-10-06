Разделы

Nuvia

УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров 1
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях 1
04.05.2022 Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах 1
14.01.2021 Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD 1
18.02.2020 Экс-разработчик процессоров для iPhone: Apple мне угрожает и душит мой бизнес 1
11.12.2019 Экс-главный инженер Apple: Компания читала мою переписку и прослушивала все звонки 1
18.11.2019 Выходцы из Apple строят процессор, который уничтожит Intel и AMD 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Nuvia и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12498 6
Apple Platform Architecture 7 5
Intel Corporation 12471 4
AMD - Advanced Micro Devices 4428 3
Dell Technologies Capital 8 3
Qualcomm Technologies 1896 3
Dell EMC 5074 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 37 1
Google LLC 12136 1
Nvidia Corp 3683 1
Samsung Electronics 10535 1
Xiaomi 1915 1
MediaTek - Ralink 562 1
WVRI Capital 3 3
Capricorn Investment Group 4 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 740 1
Судебная власть - Judicial power 2388 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11778 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8268 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14866 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 614 3
ARM - Advanced RISC Machine 454 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16575 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12604 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 574 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3535 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8114 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4355 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12839 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22604 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2578 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14242 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7583 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5380 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2317 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7326 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6876 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1438 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1813 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1535 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1892 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1119 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 45 1
Оповещение и уведомление - Notification 5226 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4065 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3923 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7281 3
Nuvia Phoenix 143 3
Apple iPad 3907 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1603 2
Intel x86 - архитектура процессора 1965 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5040 1
Microsoft Windows 11 672 1
Apple iPhone 13 165 1
Microsoft Windows 16174 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 505 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 157 1
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 27 1
Google Chromebook - Google Хромбук 236 1
Apple AirDrop 36 1
MediaTek Kompanio 2 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
Mali Immortalis series GPU 7 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1159 1
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 5 5
Гулати Ману - Gulati Manu 5 5
Bruno John - Бруно Джон 8 5
Santhanam Sribalan - Сантанам Шрибалан 1 1
Darling Scott - Дарлинг Скотт 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 15 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 5
США - Калифорния 4766 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 3
Китай - Тайвань 4105 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 1
Китай - Шанхай 805 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 354 1
Индия - Bharat 5630 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5412 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8236 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7405 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11581 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8436 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1275 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1655 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 539 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14780 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4887 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 397 1
Bloomberg 1373 3
Tom’s Hardware 488 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5991 2
Engadget - Блог о технологиях 424 1
MacRumors 141 1
PCWorld - PC World 45 1
Counterpoint Research 92 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

