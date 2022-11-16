За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях

MediaTek готовится выйти на рынок Windows-ПК

Тайваньская компания MediaTek, известный производитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и прочей техники, рассчитывает выйти на рынок чипов для ПК на базе операционной системы Microsoft Windows и составить конкуренцию американской Qualcomm.

Как отмечает PCWorld, в основу платформы для ARM-ПК MediaTek ляжет фирменная система Kompanio, которая потребует значительной модернизации. Часть технологий, задействованных при проектировании мобильных чипов Dimensity, перекочует в Kompanio. Специально для ноутбучной платформы будут созданы коммуникационные модули 5G, Wi-Fi, Bluetooth и контроллеры дисплея (DDIC).

По информации издания, кампанию по захвату рынка ARM-процессоров для Windows-компьютеров возглавит Адам Кинг (Adam King), вице-президент и генеральный менеджер направления клиентских вычислений MediaTek, присоединившийся к компании в феврале 2022 г. Ранее Кинг в течение почти 23 лет занимал руководящие должности в корпорации Intel. В частности, он отвечал за стратегическое планирование и управление продуктами для клиентских платформ.

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«Мы абсолютно уверены в долгосрочном потенциале Windows на ARM, – приводит слова Кинга PCWorld. – Мы думаем, что в долгосрочной перспективе рынок перейдет на процессоры на базе ARM. Из-за мощности и эффективности, которые я упомянул. Нельзя сказать, что это неизбежно – потребуется много работы и преодоление множества барьеров». Подробности об имеющихся у компании планах Кинг не раскрыл.

Представители MediaTek впервые обмолвились о намерении выйти на рынок процессоров для персональных компьютеров на базе Windows осенью 2021 г., однако о сроках воплощения соответствующего плана в жизнь не распространялись.

Доминирование x86-систем

Сейчас на рынке персональных компьютеров доминируют решения, в основе которых лежат процессоры архитектуры x86, выпускаемые преимущественно AMD и Intel. ARM-модели представлены на рынке, но не столь распространены, хоть и имеют ряд преимуществ перед своими x86-собратьями.

К примеру, высокая энергоэффективность многих ARM-чипов позволяет создавать ноутбуки в компактных корпусах и имеющие гораздо более продолжительное время автономной работы.

Неравные стартовые условия

Среди продуктов, разработанных MediaTek, линейка однокристальных систем (SoC) Kompanio, на основе которых выпускаются хромбуки. Нередко это сравнительно недорогие портативные компьютеры, по умолчанию работающие под управлением операционной системы Google ChromeOS и востребованные, к примеру, в образовательной сфере.

Актуальный флагманский представитель линейки – Kompanio 1380 – нацелен на верхний ценовой сегмент модельного ряда хромбуков, например, Acer Chromebook Spin 513, представленный в апреле 2022 г. Микросхема несет на себе четыре типовых производительных ядра ARM Cortex A-78, работающих на частоте 3 ГГц, четыре энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55, графический ускоритель Mali-G57 MC5 и оперативную память стандарта LPDDR4X-2133.

По своим техническим характеристикам этот чип уступает флагманскому MediaTek Dimensity 9200 для смартфонов, выпущенному в начале ноября 2022 г. Он может похвастаться наличием одного высокопроизводительного ядра ARM Cortex-X3, работающего на частоте 3,05 ГГц, трех «быстрых» ядер ARM Cortex-A715 с частотой 2,85 ГГц, а также четырех энергоэффективных ядер ARM Cortex A-510. Кроме того, чип включает представленный в июне 2022 г. видеоускоритель ARM Immortalis-G715 с поддержкой технологии трассировки лучей.

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На момент релиза ARM-аналогов у Dimensity 9200 не было. Лишь 15 ноября 2022 г. Qualcomm выпустила свой Snapdragon 8 Gen 2, который сможет потягаться с разработкой MediaTek.

Учитывая тот факт, что Windows 11 значительно более требовательна к производительности «железа», MediaTek, вероятно, предстоит серьезно доработать платформу Kompanio для конкуренции с Qualcomm в сегменте Windows-компьютеров.

Как отмечает Tom’s Hardware, пока не ясно, окажутся ли будущие ноутбучные SoC MediaTek оснащены типовыми высокопроизводительными ядрами Cortex-X, разработанными ARM, или компания возьмется построить свои чипы на ARM-совместимых ядрах собственного дизайна, подобно Apple с ее процессорами M1 и M2. Последний вариант потребует значительно более серьезных расходов по сравнению с покупкой лицензии ARM на готовые ядра.

Однако если компания действительно планирует всерьез конкурировать на рынке ARM-ноутбуков с Qualcomm, то решение начать разработку кастомных ядер выглядит логичным. Qualcomm в марте 2021 г. купила за $1,4 млрд успешного чипмейкера Nuvia, который занимался созданием мощных кастомных ARM-совместимых решений. Наработки Nuvia лягут в основу будущих продуктов Qualcomm, в том числе для ПК.

Покорение рынка мобильных чипов

Планы MediaTek хоть и кажутся амбициозными, но не выглядят совершенно нереализуемыми. У компании имеется успешный опыт выхода на лидерские позиции на мировом рынке ARM-чипов. По итогам 2020 г. тайваньский бесфабричный (fabless) чипмейкер впервые в своей многолетней истории стал крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов, отгрузив 351,8 млн SoC и потеснив Qualcomm. С 2019 г. доля MediaTek на соответствующем рынке увеличилась с 17,2% до 27,2%.

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Столь существенному росту популярности продукции способствовало увеличение объема закупок такими крупными игроками рынка мобильных устройств как Xiaomi и Samsung.

II квартал 2022 г. MediaTek также завершила в статусе мирового лидера, удерживая, по данным Counterpoint Research, 39% рынка. Ее конкуренты – Qualcomm и Apple – были вынуждены довольствоваться 29- и 14-процентными долями соответственно.

В апреле 2020 г. стало известно, что MediaTek целенаправленно завышала производительность своих процессоров в синтетических тестах, чтобы те выгодно выглядели на фоне продукции конкурентов. Вину за выявленные «накрутки» компания не признала, переложив ответственность за фальсификацию результатов бенчмарков на производителей смартфонов.