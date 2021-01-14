Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD
Qualcomm приобрела стартап Nuvia, созданный тремя бывшими сотрудниками Apple. Он ведет разработку собственных процессоров, и Qualcomm намерена использовать его идеи в собственных чипах Snapdragon.
Qualcomm купила Nuvia
Компания Qualcomm объявила о покупке компании Nuvia, основанной тремя выходцами из Apple. Они создали ее в 2019 г. с целью, пишет Reuters. выпуска собственных серверных процессоров и борьбы с нынешними лидерами рынка – компаниями Intel и AMD. Основатели хотели создать чип, который был бы быстрее, энергоэффективнее и безопаснее, существующих решений для серверов и центров обработки данных.
Сумма сделки составит $1,4 млрд, и Qualcomm готова заплатить эти деньги, чтобы «укрепить лидерство платформы Snapdragon», сказано в ее официальном заявлении. Основатели Nuvia Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno) перейдут в Qualcomm, но пока неизвестно, на какие именно должности. Также Qualcomm намерена принять в свой штат и других сотрудников стартапа.
Известие о покупке Nuvia поступило спустя всего неделю после заявления Qualcomm о смене гендиректора. Как сообщал CNews, Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf), возглавлявший компанию в более шести лет и в общей сложности отдавший ей более 26 лет своей жизни (свою карьеру он начал в 1994 г.), покинет свой пост 30 июня 2021 Преемником Молленкопфа станет действующий президент Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon). Он работает в компании с 1995 г.
Зачем Qualcomm понадобился этот стартап
Главная цель сделки, пишет портал MacRumors – это снижение Qualcomm своей зависимости от британской ARM, которую в сентябре 2020 г. купила Nvidia. Большинство современных чипов Qualcomm лицензируются непосредственно у ARM, но, с другой стороны, наработки чипы Nuvia тоже используют базовую архитектуру ARM, хотя дизайн их ядер кастомный.
Этот шаг, по данным MacRumors, может помочь Qualcomm снизить затраты на лицензирование ARM в краткосрочной перспективе и дать возможность перейти на собственную архитектуру в перспективе долгосрочной. Qualcomm собирается использовать наработки Nuvia во многих своих решениях, включая флагманские процессоры для смартфонов, а также CPU для ноутбуков и автомобильных информационно-развлекательных систем.
Следует отметить, что на 14 января 2021 г. Nuvia так и не выпустила ни одного процессора. С 2019 г. она работает над чипом с кодовым названием Phoenix для центров обработки данных, но его производство пока не началось.
Кто стоит за Nuvia
Все три основателя Nuvia в период своей работы в Apple так или иначе были связаны с ее процессорами. Например, Джон Бруно проработал в ней пять лет в группе разработчиков мобильных платформ, Ману Гулати был частью подразделения Apple Platform Architecture – он работал на Apple в течение восьми лет. Джерард Уильямс III строил карьеру в Apple девять лет и был в ней главным архитектора мобильных чипов, начиная с процессора А7.
В список инвесторов стартапа трех выходцев из Apple входят весьма крупные компании. Это, помимо прочих, Capricorn Investment Mayfield, WVRI Capital, Nepthene, а также Dell Technologies Capital и ряд ИТ-компаний из Кремниевой долины. По словам представителей Nuvia, в первой половине ноября 2019 г. компания привлекла инвестиции на сумму $53 млн.
Компания активно расширяет штат своих сотрудников. на момент публикации материала у нее было открыто свыше 150 вакансий разработчиков процессоров и ПО – большая часть в США (как в офисах, так и на удаленке), но также и в Индии.
Qualcomm и Nuvia против Apple
У Nuvia и Qualcomm есть нечто общее – обе компании имеют опыт судебных тяжб с Apple. Например, один из конфликтов Apple и Qualcomm произошел в сентябре 2018 г. – Qualcomm подала против Apple иск, в котором обвинила ее в систематическом хищении своих разработок с последующей передачей их Intel. Чипмейкер утверждал тогда, что может доказать это с помощью электронной переписки инженеров Apple и Intel и фрагментов кода. Компании урегулировали спор в мае 2019 г. – Apple согласилась выплатить от $4,5 до $4,7 млрд. Qualcomm в качестве компенсации и прекращения патентных споров.
11 декабря 2019 г. против Apple выступил один из основателей Nuvia – Джерард Уильямс III. Он обвинил компанию в незаконной слежке за своими сотрудниками, в частности, за ним самим и заявил, что Apple, не имея на то никаких законных оснований, контролировала его личную переписку и даже прослушивала звонки. Причиной слежки за ним стало его стремление начать собственный бизнес в той сфере, которой он посвятил как минимум девять лет своей жизни и работы в Apple. Компания полагала, что он планирует продавать свои наработки ее конкурентам.
Но противостояние инженера и Apple началось немного раньше. Джерард Уильямс III ушел из компании в марте 2019 г. и почти сразу же основал Nuvia. Сама Apple узнала о появлении нового стартапа лишь в августе 2019 г. и сразу же обратилась в суд. Юристы Apple утверждали, что Уильямс III нарушил подписанный им контракт, скрыв свои планы по созданию собственного предприятия после увольнения. Также они хотели обвинить его в том, что он пытался переманить в свой стартап и других сотрудников компании, что тоже нарушало условия контракта.
В середине февраля 2020 г. все тот же Джерард Уильямс III уличил Apple в угрозах и попытках помешать компаниям малого бизнеса в разработке новых технологий. Он подал против нее иск, в котором упомянул, что Apple начала переманивать сотрудников его стартапа. В своем обращении в суд инженер заявил, что Apple хочет «ограничить свободу предпринимателей в поисках более полноценной работы и задушить создание новых технологий и решений другими компаниями».