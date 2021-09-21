Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС»

Phoenix Contact, производитель электрических соединительных устройств и электронного интерфейсного оборудования, и российский разработчик «Ред софт» сообщили об успешном тестировании и запуске операционной системы «Ред ОС» на промышленном компьютере BL RACKMOUNT 2U. Результаты сотрудничества отражены в двустороннем сертификате.

BL RACKMOUNT 2U (№ 2400063) – 19-дюймовый промышленный компьютер 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку. BL RACKMOUNT 2U имеет гибкую конфигурацию, которая позволяет определить оптимальные технические параметры компьютера для различных задач.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).