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Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».

В рамках конференции эксперты крупных российских и международных компаний поделятся своим опытом разработки и применения облачных технологий, IIoT, а также расскажут об актуальных трендах и вызовах рынка в области промышленной и кибербезопасности.

Ежегодно все больший объем производственных и бизнес-процессов переходит «в руки» автоматизированных систем и искусственного интеллекта. И чем глубже мы погружаемся в интернет-пространство и роботизацию, тем острее встает вопрос об обеспечении функциональной и кибербезопасности предприятий.

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Присоединиться к мероприятию, получить подробную информацию и программу мероприятия можно на сайте организатора.

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