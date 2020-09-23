Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково»

Приглашаем Вас на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».

7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность», в рамках которой эксперты крупных российских и международных компаний поделятся своим опытом разработки и применения облачных технологий, IIoT, а также расскажут об актуальных трендах и вызовах рынка в области промышленной и кибербезопасности.

Место проведения: Технопарк «Сколково», Большой бул., 42, стр. 1, зал «Казан» (2 этаж).

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на нашем мероприятии. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Участие в мероприятии бесплатное.