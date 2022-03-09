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«ИНИТИ» добавила модуль управления IP адресным пространством в ПО «ИНИТИ Соло»

Производитель Российской системы мониторинга ИТ и телеком оборудования ООО «ИНИТИ» объявил о доступности модуля для управления IP адресным пространством (IPAM).

Новый модуль ведет учет сетей и IP адресов, автоматически составляет иерархии подсетей при обнаружении устройств и создает области видимости по принадлежности коллекторов, VRF и VLAN. Об этом CNews сообщили представители «ИНИТИ»

Модуль IPAM сканирует сети без создания моделей устройств, выявляет и создает аварийное оповещение о конфликтах IP адресов на сети.

При использовании модуля IPAM возможно создавать как автоматическое, так и ручное распределение сетей по областям видимости. При этом контекстно отображаются карты сетей моделей и их контейнеров в IPAM и доступна визуализация занятых ресурсов сети.

А также к особенностям модуля можно отнести быстрый переход в устройство и интерфейс с карты сети и превалидацию сетевых реквизитов – контроль и исключение ошибок оператора.

Для своей работы модуль использует результаты автообнаружения (штатный функционал ПО «ИНИТИ Соло»). Это значительно снижает количество ручных операций и осуществляет объективный контроль и учет элементов IP-сетей.

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