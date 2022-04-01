Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой мониторинга «ИНИТИ Соло»

Российские ИТ-компании «ИНИТИ» и «Ред софт» подтвердили корректность работы операционной системы «Ред ОС» с системой мониторинга ИТ-инфраструктуры и ИКТ-сервисов «ИНИТИ Соло». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

«ИНИТИ Соло» - российская система комплексного мониторинга. Осуществляет мониторинг телекоммуникационных сетей (IP/MPLS, SDH, WDM, беспроводные сети, телефония и пр.), компонентов ИТ-инфраструктур и центров обработки данных (сервера, системы хранения, системы виртуализации, сети SAN, прикладное и системное программное обеспечение), компонентов и элементов АСУ ТП и систем жизнеобеспечения. ПО позволяет реализовать сервисно-ориентированный подход к мониторингу на базе развитого функционала сервисно-ресурсной модели. Решение способно работать в высоконагруженных распределенных средах. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 7006).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Систему развернули на предоставленном дистрибутиве, поставили на мониторинг как саму ОС, так и ряд внешних объектов. Все работает штатно, никаких отклонений в работе как на уровне нашего прикладного ПО, так и на уровне операционной системы не выявили. Мы рекомендуем нашим заказчикам и партнерам использовать «Ред ОС» для реализации продуктивных, высоконагруженных инсталляций ПО «ИНИТИ Соло», – сказал Андрей Учамприн, директор по развитию бизнеса в компании «ИНИТИ».

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«Вхождение в состав экосистемы “Ред ОС” системы мониторинга “ИНИТИ Соло” - важный и своевременный шаг. Ведь с учетом запрета на использование иностранного ПО многие промышленные объекты КИИ будут нуждаться в отечественных специализированных продуктах для продолжения своей деятельности. И наше совместное с “ИНИТИ” решение может помочь заказчикам оперативно переориентироваться», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».