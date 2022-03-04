Разделы

ПО Софт
|

Компания ИНИТИ запустила модуль универсальной интеграционной платформы для предоставления данных системы для внешних источников

ООО «ИНИТИ» объявляет о доступности модуля Универсальной интеграционной платформы начиная с версии ПО ИНИТИ «Соло» 3.0.4 FP4.

Основной задачей данного модуля является получение данных и предоставление универсального доступа к данным системы ИНИТИ «Соло» для внешних источников, таких как третьесторонние системы мониторинга, элемент-менеджеры, CMDB и прочих OSS/BSS систем. Модуль реализует такой функционал, как:

• Запрос произвольных данных из ядра системы ИНИТИ «Соло»

• Подписка на изменение данных в ядре системы ИНИТИ «Соло»

• Обработка полученных данных произвольным образом

• Передача обработанных данных в третьесторонние системы

Для каждого типа интеграции создается отдельный логический объект, который управляется централизовано из интерфейса системы.

Кроме типичных интеграционных задач, данный модуль используется для реализации отказоустойчивой архитектуры ПО ИНИТИ «Соло» и для синхронизации нод ИНИТИ «Соло» в том числе и в отказоустойчивом кластере мониторинга.

Транспортный уровень ИП реализован с применением функционала обратной связи, что позволяет контролировать нагрузку на основную платформу ИНИТИ «Соло» и предотвращает такие отказы, как OOR и OOM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Oracle ушла из России. Власти США ее об этом не просили

Россиянин в одиночку отключил все ограничения для майнинга биткоина на картах Nvidia. Но есть подводные камни

Windows 11 будет ставить на устаревшие ПК «клеймо позора»

Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования

Windows 11 оставит без интернета пользователей старых роутеров

В Windows 11 новые ограничения. Всех пользователей заставят регистрироваться через интернет

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022