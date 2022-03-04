Компания ИНИТИ запустила модуль универсальной интеграционной платформы для предоставления данных системы для внешних источников

ООО «ИНИТИ» объявляет о доступности модуля Универсальной интеграционной платформы начиная с версии ПО ИНИТИ «Соло» 3.0.4 FP4.

Основной задачей данного модуля является получение данных и предоставление универсального доступа к данным системы ИНИТИ «Соло» для внешних источников, таких как третьесторонние системы мониторинга, элемент-менеджеры, CMDB и прочих OSS/BSS систем. Модуль реализует такой функционал, как:

• Запрос произвольных данных из ядра системы ИНИТИ «Соло»

• Подписка на изменение данных в ядре системы ИНИТИ «Соло»

• Обработка полученных данных произвольным образом

• Передача обработанных данных в третьесторонние системы

Для каждого типа интеграции создается отдельный логический объект, который управляется централизовано из интерфейса системы.

Кроме типичных интеграционных задач, данный модуль используется для реализации отказоустойчивой архитектуры ПО ИНИТИ «Соло» и для синхронизации нод ИНИТИ «Соло» в том числе и в отказоустойчивом кластере мониторинга.

Транспортный уровень ИП реализован с применением функционала обратной связи, что позволяет контролировать нагрузку на основную платформу ИНИТИ «Соло» и предотвращает такие отказы, как OOR и OOM.